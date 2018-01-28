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Yaş doldurmasına rağmen emekli olamayana toplu para

Emekli olmak için tüm yolların tükendiğine inanan sigortalılar, SGK’dan para iadesi alabilir.

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Çalışanların emekli olabilmeleri için sigorta başlangıç tarihine göre; belli bir prim ödemesi gerekiyor. Tabi bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım. Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olmaları için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.
 
ÖDEMEYİ SGK YAPIYOR
 
Buna rağmen yine de şartları tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor. Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor.
 
ŞARTLARI KARŞILAMALI
 
İlk şart sigortalı bir işte çalışmamak. Bağkurlu olanların da kendi işine devam etmemeleri gerekiyor. İkincisi ise emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl) ve yaş şartını tamamlamış olmak. Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ama yaş ve sigorta yılı şartı dışında primleri eksik olan ve tamamlama imkanı olmayan emekliler için yıllarca yatırılmış primler SGK’dan bir dilekçeyle alınabiliyor.
 
DUL EŞ VE YETİMİ MAAŞ ALMIYORSA...
 
Toplu para hakkı, vefat eden sigortalıların kanuni mirasçılarına da (dul eşi, yetimi ve bakıma muhtaç anne-babası) tanınıyor. Bu durumda kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor. Acil nakit için bu paraya ihtiyacınız olsa da uzmanlar, “Primi tamamlama imkanı olanlar prim iadesi yerine emeklilik için çaba göstersin” diyor. (Milliyet)

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