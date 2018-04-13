Yasağın kalkmasıyla hayvancılık eski günlerine dönecek

Van'da besiciler, terör nedeniyle gidilemeyen ve güvenlik sebebiyle yasaklanan yayla ve meraların uzun bir aranın ardından yeniden hayvancılığa açılmasının sevincini yaşıyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Van'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari ziyaretinde güvenlik nedeniyle çıkılmasına izin verilmeyen yayla ve meraların halkın hizmetine açılacağı müjdesiyle besiciler, gözlerini yaylalara çevirdi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından güvenli hale getirilen yaylalara kavuşacak olmanın sevincini yaşayan besiciler, havaların ısınmasıyla hazırlıklara başladı.

Besiciler kıl çadırlarını ve hayvan sağmak için kullandıkları malzemeleri yaylalara taşıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, huzur ortamının sürdürülebilir hale gelmesinin sadece turizm, sanayi ve hizmet sektörüne değil kentin ekonomisi için hayati önemi olan hayvancılığa da çok büyük katkı sağladığını söyledi.

"Yaklaşık 400 yayla serbest hale getirildi"

Yaylaların serbest hale gelmesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca köyüne dönenlere 300 baş damızlık koyun verilmesine yönelik teşviklerle hayvancılığın daha da gelişeceğini belirten Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin de talimatlarıyla Van'da yaylaların tamamını serbest bıraktık. Geçen yıl 400'e yakın yayla çiftçilerimizin ulaşımına kapalıyken bu sene tamamını serbest hale getirdik. Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan ettiğimiz alanlar hariç, Van'ın bütün yayla ve meraları bu sene hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin hizmetinde olacak. İnşallah hükümetimizin de sağlayacağı ilave teşviklerle Van tekrar küçükbaş hayvancılıkta eski şaşalı günlerine dönecek."