Yaşlanan kamu binalarına TOKİ’nin eli değiyor

Konut üretiminin yanı sıra kamunun ihtiyaç duyduğu hizmet binalarını da yaptıklarını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan “İdare olarak kamu kurumlarını da unutmuyoruz. Kullanım ömrünü tamamlamış kamu binalarını yeniliyoruz. TOKİ, birçok kurum için modern, estetik ve kaliteli hizmet binalar inşa ettik ve ediyoruz” dedi. TOKİ’nin toplu konut yapan, sosyal konut ihtiyacını karşılayan bir idare olduğunu aktaran Başkan Turan, işlerinin yaklaşık yüzde 50’sinin de kamunun ihtiyacı olan binaları yapmak olduğunu kaydetti. Türkiye’de şuan da 19 stadyum inşaatının yapıldığını aktaran Turan, “Son 12 yıl bin 50 okul yaptık. 71 bin öğrenci kapasiteli yurt yaptık. Daha önemlisi son dört yılda 266 tane devlet hastanesi yaptık” diye konuştu.

PTT’YE KARGO MERKEZİ

TOKİ, PTT Genel Müdürlüğü için İstanbul Hadımköy’de 44 bin 904 metrekarelik inşaat alanına sahip ve PTT Genel Müdürlüğünün kargo konusundaki bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek büyüklükte dev bir Posta ve Kargo İşleme Merkezi kurdu. Maliye Bakanlığı için vergi dairesi binaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na hizmet binası, Emniyet Genel Müdürlüğü için Polis Meslek Yüksek Okulu binaları inşa eden TOKİ, Afyonkarahisar’da ise müze ve kültür merkezi yaptı. TOKİ, kamuya yeni hizmet binalarının yanı sıra Ankara’daki tarihi Vilayet Konağı’nı, Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne ait hizmet binasını ve İstanbul Üsküdar’daki tarihi mahkeme binası restore etti. TOKİ, bu hizmetlerin dışında ayrıca çeşitli bakanlıklarla yapılan protokoller kapsamında hizmet binaları, vergi dairesi, SGK İl müdürlük binaları, Halk Eğitim Merkezleri ve Kültür Merkezleri inşa ediyor.