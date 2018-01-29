Yaşlılara devletten 7 destek

Devlet zor durumda olan, hasta, bakıma muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayan yaşlılara birçok destek sağlıyor. Evde sağlık, bakım parası, elden maaş, huzurevine kadar birçok imkandan yararlanmak mümkün. İşte araştırmadan ortaya çıkan detaylar...

HAYATA BAĞLAYAN YARDIMLAR

Bedava sağlık hizmeti

Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor. Başvuran herkese bu hizmet veriliyor. Bunun için bir devlet kurumuna başvurmak da gerekmiyor. Sadece “444 3 833” numaralı telefonu aramak yeterli.

Ücretsiz bakımevi fırsatı

Bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan veya ailesiyle çocuklarının bakmadığı ‘yoksul’ yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılması sağlanıyor. Bunun için 60 ve üzeri yaşta olunacak, hiçbir geliri olmayacak. Başvuru Aile Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

Ulaşımda para yok

65 yaş ve üzeri olanlar şehiriçi demiryolu, denizyolu ve otobüslerle toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor. Yaşlılar demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanma hakkına sahip.

Düşük taksitli konut imkanı

TOKİ’nin yaptığı konutların yüzde 25’i emeklilere ayrılıyor. Ayrıca emekli maaşı ve geliri aylık net bin 200 lirayı geçmeyenler TOKİ’nin alt gelir grubuna yönelik satışa çıkardığı konutlardan yararlanabiliyor. Şu anda mevcut durumda yaklaşık 30 ilde alt gelir grubu için daire satışı bulunuyor. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği de ucuz ev projeleri geliştiriyor.

Kapıda maaş ödemesi

Yaşlı ve emekliler, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapıyor. Bunun için SGK’ya ‘konutta maaş almak istiyorum’ şeklinde bir dilekçe vermek yeterli.

Akrabaya 1.068 lira

Hasta ve yaşlı olduğu için rapor alıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı ödeniyor. Bu ödeme aylık bin 068 liraya çıktı. Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil bakana veriliyor. Başvuru ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

796 lira 65 yaş aylığı

Maddi durumu kötü yaşlıya üç ayda bir 796 lira ödeme yapılıyor. Buna 65 yaş aylığı veya 2022 aylığı deniyor. Yaşlılık aylığı için ilçede kaymakamlıkdaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilir. 65 yaş aylığı için evdeki kişi başına gelir 484 liranın altında olmalı.

Kaynak: Güneş