Yatırım bombardımanı

Toplam bedeli 8 milyar lirayı bulan proje bazlı teşvik sistemine dahil olan 4 ayrı yatırıma start verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan yatırım kararları Resmi Gazete’ye yayınlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bu yatırımların toplam bedelinin 8 milyar TL olduğunu belirterek 4 bin 414 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. Yatırımların ilki Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından Ankara’da yapılacak olan 5.66 milyar TL sabit yatırım tutarlı Milli Muharip Uçak Üretim Tesisi yatırımı olacak.

1.2 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Diğer yatırımlar, Bosch Sanayi ve Ticaret tarafından Bursa’da yapılacak olan 1,24 milyar TL sabit yatırım tutarlı Yeni Nesil Yüksek Basınçlı Benzinli Enjektör Üretim Tesisi, BMC Otomotiv tarafından Sakarya’da yapılacak olan 571.5 milyon TL sabit yatırım tutarlı Muhtelif Raylı Sistem Araçları Üretim Tesisi ve 585 milyon TL sabit yatırım tutarlı Dizel Motor, Transmisyon ve Alt Sistemleri Üretim Tesisi olacak. Varank twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1.2 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.