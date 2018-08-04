Yatırım bombardımanı
Proje bazlı teşvik sistemine dahil olan 4 büyük yatırımda ilk adım atıldı. Resmi Gazete’de duyurulan ve 8 milyar lirayı bulan yatırımlar toplam 4 bin 440 kişiye iş imkanı sağlayacak. Yatırımlar cari açığı 1.2 milyar dolar azaltacak.
Toplam bedeli 8 milyar lirayı bulan proje bazlı teşvik sistemine dahil olan 4 ayrı yatırıma start verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan yatırım kararları Resmi Gazete’ye yayınlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bu yatırımların toplam bedelinin 8 milyar TL olduğunu belirterek 4 bin 414 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. Yatırımların ilki Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından Ankara’da yapılacak olan 5.66 milyar TL sabit yatırım tutarlı Milli Muharip Uçak Üretim Tesisi yatırımı olacak.
1.2 MİLYAR DOLARLIK KATKI
Diğer yatırımlar, Bosch Sanayi ve Ticaret tarafından Bursa’da yapılacak olan 1,24 milyar TL sabit yatırım tutarlı Yeni Nesil Yüksek Basınçlı Benzinli Enjektör Üretim Tesisi, BMC Otomotiv tarafından Sakarya’da yapılacak olan 571.5 milyon TL sabit yatırım tutarlı Muhtelif Raylı Sistem Araçları Üretim Tesisi ve 585 milyon TL sabit yatırım tutarlı Dizel Motor, Transmisyon ve Alt Sistemleri Üretim Tesisi olacak. Varank twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1.2 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
Yerli jet için Ankara’ya dev tesis
TUSAŞ/TAI’nin gerçekleştireceği milli muharip savaş uçağı projesine önemli devlet desteği sağlayacak karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Ankara’da yapılacak olan milli muharip uçak üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet desteği verilecek. 5 milyar 659 milyon 670 bin TL sabit yatırım tutarıyla hayata geçirilecek proje 15 yıl içinde tamamlanacak. Bu süre yeterli olmazsa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yarısı kadar ek süre verilecek. Proje tamamlandığında TAI yılda 12 savaş uçağı üretecek. Proje için toplam 3 bin kişi istihdam edilecek. Bunlardan 300’ü nitelikli personel olacak. Milli savaş uçağı yatırımı için önemli destekler sağlanacak.
2023’TE TAMAMLANACAK
Proje KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi, faiz ve kar payı desteği sağlanacak. 350 milyon TL’yi aşmamak koşuluyla enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’si devlet tarafından karşılanacak. Projede görev alacak nitelikli personel için 5 yıl süreyle asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere personel desteği uygulanacak. Bu tutar azami 660 milyon TL olacak. Kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl, 440 milyon TL’yi aşmamak üzere faiz desteği ve/veya kar payı desteği uygulanacak.
Milli savaş uçağının 2023’ün ilk uçuşunu 2023 yılında yapması hedefleniyor.
ÇİN VE ABD İLE BERABER
Öte yandan milli savaş uçağının 2030 yılından itibaren Türk Hava Kuvvetleri’nde aktif olarak kullanılmaya başlanması ve görev süreleri kademeli olarak sona erecek F-16 uçaklarının yerini alması öngörülüyor. Böylece Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yerini alacak.
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