Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Gözgör: Türkiye Varlık Fonu birçok katkı sağlayacak

Gözgör, haftanın piyasalar açısından önemli gelişmelerini ve beklentileri değerlendirdi.

Dün Bakanlar Kurulu kararıyla Ziraat Bankası, PTT ve Borsa İstanbul'un da içinde bulunduğu şirketlerin hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna aktarıldığını anımsatan Gözgör, "Türkiye Varlık Fonu, büyüme oranlarında artış, sermaye piyasalarında büyüme ve derinlik, büyük projelere finansman imkanı başta olmak üzere birçok katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte seçim öncesi vaatlerini yerine getirmesinin küresel piyasalarda belirleyici olduğunu dile getiren Gözgör, Trump ve ekibinin, güçlü doların ABD'nin rekabet gücünü azalttığına yönelik söylemlerinin doların gücünün görülebilmesi için önemli bir gösterge olarak kullanılan Dolar Endeksi'nin 100 seviyesinin altına gerilemesine neden olduğuna işaret etti. Gözgör, şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın söylemleri ve atacağı adımlar doların küresel olarak gücünü belirlemesinde etkili olmaya devam edecektir. Öte yandan ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam rakamları beklentilerin üzerinde artış gerçekleştirse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı için önemli bir gösterge olarak kabul ettiği ücret artışının beklentilerin altında kalması doların küresel olarak değer kaybında etkili oldu.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'yi destekleyecek adımlarına devam etmesi ve küresel olarak doların değer kaybıyla birlikte Dolar/TL kuru son 1 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin yanı sıra TL, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı en çok değer kazanan para birimi oldu. İhracat rakamlarında hızlı yükseliş dikkati çekerken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ihracat oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artış gösterdi. Özellikle Rusya'ya yapılan ihracatın yüzde 57, Irak'a ise yüzde 42,4 artış göstermesi ihracat oranının yükselişinde önemli rol oynadı. Küresel olarak doların değer kaybetme potansiyelinin devam etmesi ve TCMB'nin aldığı önlemler TL'yi desteklemeyi sürdürebilir."

"TL'nin değer kazanımları sürebilir"

Gözgör, bu hafta küresel piyasalarda veri akışının sakin olduğunu, ancak yurt içinde aralık ayı sanayi üretim rakamları ve perakende satış verilerinin TL varlıkları üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

TL'nin değer kazanmasının Borsa İstanbul'a da olumlu yansıdığını ifade eden Gözgör, şu açıklamalarda bulundu:

"BIST 100 endeksi son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Teknik olarak baktığımızda ise BIST 100 endeksi mayıs ayının zirvesi olan 88.650 direncine yaklaşıyor. Hızlı bir yükseliş gerçekleştiren BIST 100'ün aşağı yönlü bir düzeltme yapma potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Olası düzeltme sürecinde 85.500 – 84.600 bölgesi gündeme gelebilir. 88.650 direnç seviyesinin aşılması halinde 90.000 izlenebilir.

Dolar/TL paritesi ise düşen trend içindeki hareketlerini sürdürüyor. 3,7550 – 3,7800 direnç bölgesi olarak ön plana çıkabilir. Bu seviyenin aşağısında kalınması halinde gerilemeler 3,6650 - 3,6420 bölgesine doğru sürebilir. Gram altın fiyatları ise yükselen trendini sürdürüyor. 144,60 – 144,00 destek bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü hareketler 145,50 – 146,40 aralığına devam edebilir. Genel anlamda gram altın fiyatlarında olumlu havanın sürdüğünü söyleyebiliriz."