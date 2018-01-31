Yatırım yapana ‘İyi ki varsın’ paketi

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıyla şirket kuruluşu ve inşaat izin süreçleri kolaylaşıyor, iflas ertelemenin yerini yeni bir sistem alıyor. Yatırımcıya birçok kolaylık getiren ‘Refom Paketi’nin detaylarını düzenlediği basın toplantısıyla paylaşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 93 maddelik tasarı taslağına göre ‘icra ve iflas’, ‘Türk Ticaret’, ‘Kooperatifler’, ‘Hukuk Muhakemeleri’, ‘Milletlerarası Tahkim’ ve ‘Tebligat’ kanunlarında bir dizi değijşiklik öngördüğünü söyledi.

BİN SAAT MESAİ

Akdağ refom paketi için toplam 8 bakan, ilgili bürokratlar, TOBB ve diğer özel sektör kuruluşlarıyla 5 ayda bin saati aşkın mesai harcadıklarını anlattı. Akdağ yeni reform paketini “Bu paket ile Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan müteşebbislerimize ve yatırımcılarımıza ‘iyi ki varsınız’ diyoruz” sözleriyle özetledi. Türkiye’yi iş yapma kolaylığı açısından hak ettiği yere getireceklerini belirten Akdağ, iş yapma kolaylığı endeksinde arzuladıkları performansı yakalayamadıklarına değindi. Akdağ, son 10 senede Türkiye’nin, 190 ülke arasında 50’ncilik ile 70’incilik arasında yer değiştirdiğini aktardı.

HEDEF İLK 20

Akdağ, Türkiye’nin yatırım ortamı açısından ne kadar önemli atılım yaptığını cümle aleme ilan etmenin vaktinin geldiğine inandıklarını belirtti. Akdağ “Hedefimiz Türkiye’yi, İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde ilk 20’ye yükseltmektir. Bunu iki yıllık bir takvim içinde gerçekleştireceğiz” dedi.