Yatırım yapana ‘İyi ki varsın’ paketi
Yatırım ortamını iyileştirecek reform paketi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. 93 maddelik paketle şirket kuruluşu ve inşaat izin süreçleri kolaylaşıyor, iflas ertelemenin yerini yeni bir sistem alıyor. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yeni sistemi “Yatırımcılarımıza ‘iyi ki varsınız’ diyoruz” sözleriyle özetledi.
Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıyla şirket kuruluşu ve inşaat izin süreçleri kolaylaşıyor, iflas ertelemenin yerini yeni bir sistem alıyor. Yatırımcıya birçok kolaylık getiren ‘Refom Paketi’nin detaylarını düzenlediği basın toplantısıyla paylaşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 93 maddelik tasarı taslağına göre ‘icra ve iflas’, ‘Türk Ticaret’, ‘Kooperatifler’, ‘Hukuk Muhakemeleri’, ‘Milletlerarası Tahkim’ ve ‘Tebligat’ kanunlarında bir dizi değijşiklik öngördüğünü söyledi.
BİN SAAT MESAİ
Akdağ refom paketi için toplam 8 bakan, ilgili bürokratlar, TOBB ve diğer özel sektör kuruluşlarıyla 5 ayda bin saati aşkın mesai harcadıklarını anlattı. Akdağ yeni reform paketini “Bu paket ile Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan müteşebbislerimize ve yatırımcılarımıza ‘iyi ki varsınız’ diyoruz” sözleriyle özetledi. Türkiye’yi iş yapma kolaylığı açısından hak ettiği yere getireceklerini belirten Akdağ, iş yapma kolaylığı endeksinde arzuladıkları performansı yakalayamadıklarına değindi. Akdağ, son 10 senede Türkiye’nin, 190 ülke arasında 50’ncilik ile 70’incilik arasında yer değiştirdiğini aktardı.
HEDEF İLK 20
Akdağ, Türkiye’nin yatırım ortamı açısından ne kadar önemli atılım yaptığını cümle aleme ilan etmenin vaktinin geldiğine inandıklarını belirtti. Akdağ “Hedefimiz Türkiye’yi, İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde ilk 20’ye yükseltmektir. Bunu iki yıllık bir takvim içinde gerçekleştireceğiz” dedi.
TEK İŞLEMLE ŞİRKET KURULACAK
Şirket kuruluşlarının da kolaylaştırılacağının altını çizen Akdağ, şöyle devam etti: “Ticaret sicil müdürlüklerini şirket kuruluşlarında tek durak ofis haline getiriyoruz. Tek noktadan, yarım günde ve hiçbir aracıya ihtiyaç duyulmadan şirket kurulmasını hedefliyoruz. Şirket kuruluşunu 7 işlemden bir işleme indiriyoruz. Sosyal güvenlik kaydı, SGK’ye gitmeye gerek kalmadan ticaret sicil müdürlüğünde şirket kuruluşu esnasında elektronik olarak gerçekleşecek. Banka yoluyla ödenen Rekabet Kurumu payı, ticaret sicil müdürlüğü vasıtasıyla ödenecek. Kuruluş aşamasında imz a onayı ve defter onayı yalnızca ticaret sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilecek.” Akdağ şirket kuruluşundaki bir diğer yeniliği “Şirket kuruluşu aşamasında talep edilen yüzde 25’lik sermaye blokajı şartını kaldırıyoruz” sözleriyle özetledi.
İNŞAAT İZİNLERİ TEK İMZA OLUYOR
İnşaat izinleri sürecinde toplamda 18 işlem bulunduğuna işaret eden Akdağ, bunların 12’sinin belediyelerin çeşitli birimlerindeki işleri kapsadığını dile getirdi. Akdağ, İçişleri Bakanlığının bu süreçleri birleştirdiğini ve işlem sayısını 12’den 5’e indirdiğini belirterek, “Belediye dışında kalan 6 işlemin 5’ini ise elektronik ortama aktardık. Şantiye için iş yeri kaydı otomatik olarak oluşturulacak. SGK’nin ‘Vergi borcu yoktur’ yazıları elektronik ortamda belediyelere aktarılacak” diye konuştu. değişiklikle inşaat ruhsatındaki imza sayısının da 18’den 1’e düşürüleceğini bildirdi.
İFLAS ERTELEME KALKIYOR KURTARMA SİSTEMİ GELİYOR
Akdağ yeri paketle iflas erteleme kaldırıldığını ve Konkordato Kurumu ile birleştirilip Kurtarma Anlaşması Kurumu’nun oluşturulduğunu anlatttı. Akdağ bu konuda şunları söyledi: “Uygulamada zaman zaman kötü kullanılmaya da açık olduğu anlaşılan iflas ertelemeyi tamamen kaldırıyoruz. İflas erteleme ile konkordatonun iyi yönlerini alıp güzel bir reform hazırladık. Dünyadaki en iyi örnekleri inceleyerek yeni bir kurtarma anlaşması sistemi geliştirdik. İflas erteleme döneminde 6-7 seneye kadar süren süreci, yeni düzenleme ile beraber azami 23 ay ile sınırlandırıyoruz. Şirketlerin tasfiyesinden ziyade, öncelikle ticari hayatlarına devamlarını esas aldık. Alacakları, sürece etkin olarak dahil ettik.” Akdağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ‘icra-iflas’ ile ilgili yeni düzenlemenin detaylarını daha sonra açıklayacağını kaydetti. Ekonomi literatüründe ‘konkordato’ olarak bilinen ifadenin ‘kurtarma anlaşması’ şeklinde yaygınlaşmasını istediklerini vurgulayan Akdağ, “Gerçekten gerek İcra İflas Kanunu gerekse konkordatoyla ilgili kanunun ana amacının bir şirketi kurtarma olması gerekir. Dolayısıyla en önemli adımlardan birisini icra-iflas süreçlerinde atıyoruz. Tasarıyla konkordato revize edilerek bir kurtarma anlaşması kurumu oluşturulmuş oluyor” diye konuştu.
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