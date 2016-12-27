Yatırım yapılabilir kredi notuna geri döneceğiz

Yatırım yapılabilir kategorideki notumuza geri döneceğiz. Sadece biraz zaman alabilir” diye konuştu. Şimşek, NTV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yabancıların Türkiye algısı ve 16 Aralık haftasındaki tahvil piyasalarına giriş yapmalarına ilişkin bir soru üzerine Şimşek, Türkiye’nin yurt dışındaki algısının arzuladıkları çerçevede olmadığını söyledi. Şimşek, Türkiye’nin 2015 yılının kasım ayından bu yana yaşadığı gelişmelere bakıldığında ekonomik anlamda ciddi daralma yaşayabileceğini ancak bunun olmadığının altını çizerek, tam aksine ülkenin güçlü bir şekilde yoluna devam ederken darbe girişiminin gerçekleştiğini ifade etti. Bu tip bir girişimin yaşandığı ekonomilerde sistemin çöktüğünü dile getiren Şimşek, buna rağmen Türkiye’nin ayakta, güçlü ve dirençli olduğunu kaydetti.

1.6 MİLYAR DOLAR’LIK FON GİRİŞİ

Türkiye’nin yaşadığı travmaların, geçirdiği badirelerin yurt dışındaki algısını etkilediğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti: “Her şeye rağmen liranın bundan sonraki gidişatı önemli ölçüde fon akışı ile ilgili. Son 2 yıldır küresel ölçekte gelişmekte olan ülkelerden ciddi fon çıkışları yaşandı. 2017’de Uluslararası Finans Enstitüsünün tahminlerinden yola çıkıyorum. Onlar, bu sene çıkışların azalacağını öngörüyordu. Nitekim öyle oldu. Hatta Türkiye’ye net giriş oldu. Son 11.5 aya baktığınız zaman 1.6 milyar dolar net fon girişi var. Halbuki ciddi çıkışlar öngörülüyordu. Küresel doğrudan yatırımlarda da Türkiye’ye net giriş var.” Şimşek, sermaye giriş-çıkışlarına kısıtlama getirileceği iddialarına ilişkin, “Hiçbir şekilde ne içeriye ne dışarıya yönelik piyasa normlarının dışında herhangi bir konu şu anda hayal etmiyoruz” dedi.

Reel sektöre yönelik tedbirler 2017’de kendini hissettirecek

Ekonomide 2016’yı değerlendiren Şimşek, “2016 çok zor bir yıldı. Ona rağmen Türkiye büyük bir direnç gösterdi” diye konuştu. Yılın son çeyreğine bakıldığında kapasite kullanım oranında, kredi hacminde hafif bir kıpırdanma olduğuna dikkati çeken Şimşek, “Ben şuna inanıyorum, reel sektöre yönelik açıkladığımız tedbirler ki özellikle kredi boyutu çok önemlidir, onlar muhtemelen önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde olmasa bile, ikinci çeyreğinde kendini güçlü bir şekilde hissettirir” dedi. Şimşek, şirketlere yönelik kur riskine ilişkin, “Şirketlere yönelik aslında ufak tefek birtakım sınırlamalar var ama belki de arzuladığımız düzeyde değil. Onu şimdi çalışıyoruz ciddi bir şekilde. Yarın öbür gün Finansal İstikrar Kurulu toplanacak, orada biz bu konuları konuşacağı” dedi.