Yatırımcı halka arzlara hücum etti

Borsa İstanbul'da bu yıla hızlı başlayan halka arz piyasasının, yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle hareketliliğini devam ettirmesi bekleniyor.

Borsa İstanbul'da 2017'de sessiz geçen halka arz piyasası, bu yıla hızlı başladı. Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 4 halka arzdan biri Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satış, 3'ü de fiyat aralığı ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirildi. Yatırımcılardan, talep toplama yöntemiyle arz edilen 3 halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 4 katı talep gelmesi dikkati çekti.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 10-11 Ocak'ta halka arz edilen Safkar Ege Soğutmacılık Klima AŞ'nin (Safkar) ardından halk arz edilen Trabzon Limanı, Enerjisa ve MLP Sağlık Hizmetleri yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 4 halka arzda bireysel ve kurumsal yatırımcı, 54 bin 766 hisse senedi aldı. Halka arz fiyatlarına göre, yeni yıldan bu yana gerçekleştirilen halka arz büyüklüğü 3 milyar liraya ulaştı.

Trabzon Limanı halka arzında tahsisat sadece yurt içi yerleşik kişilere yapılırken, bireysel ve kurumsal yatırımcılardan halka arz büyüklüğünün 6 katından fazla talep geldi. 6 milyon 300 bin lira nominal değerli payların arzında 9 bin 971 bireysel, 48 kurumsal yatırımcının hisse alım talepleri sınırlı oranda karşılanabildi. Halka arz fiyatı 15,50 liradan gerçekleşirken, paylar 24 Ocak'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. İşlem gördüğü ilk dakikadan itibaren yoğun yatırımcı talebinin devam etmesiyle 2 günde 21,86 liraya kadar çıkan Trabzon Limanı hisseleri, 15,50-16,00 lira bandında dengelendi.

En büyük arz ve en yüksek talep Enerjisa'ya

Yılın en büyük halka arzı olan Enerjisa'da ise yatırımcılar adeta hisse senetlerine hücum etti. Yurt içi bireysel yatırımcı, tahsis edilen payların 21 katını aşan tutarda talepte bulunurken, yurt içi kurumsal yatırımcının talebi de tahsisin yaklaşık 7 katı oldu. Yurt dışı kurumsal yatırımcılar da 180,7 milyon lotluk tahsisata karşın 465,3 milyon lot Enerjisa hissesi talep etti.

Halka arzların yılın geri kalanında devam etmesi bekleniyor

Analistler, Türkiye'nin 2017 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin yüzde 6-7 arasında bulunduğunu, bu yılın ilk ayında gelen öncü makroekonomik verilerin de büyüme ivmesinin yavaşlasa da devam edeceği öngörülerini arttırdığını, buna paralel pay piyasalarına ilginin devam ettiğini söyledi.