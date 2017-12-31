Yatırımda 1 trilyonluk baraj 2018’de geçiliyor

Türkiye'nin 3. çeyrekte gösterdiği 11.1 büyüme ve ihracatta 14 milyar 217 milyon dolarlık performans beraberinde yatırımlarda artışı da getiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı +2 istihdam ile beraber büyümek için adım adan kamu ve özel sektörü 2018’de yatırım atağına kalkacak. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2018’de yatırım harcamalarının artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

YOĞUNLUK SANAYİDE

Küresel ekonomide canlanma görüldüğüne dikkati çeken Elvan, “İhracatımızdaki artış devam ediyor. O nedenle 2018 yılında yatırımlarda canlanma olacağını düşünüyoruz. Özellikle kapasite kullanım oranlarının yüzde 80’lere çıkması yeni yatırımların gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu açıdan da yatırımlar çok daha iyi noktaya gelecek. Gelecek yıl kamu olarak 141 milyar liralık bir yatırım söz konusu. Özel kesimin ise 1 trilyon liraya yakın bir yatırım yapacağını tahmin ediyoruz ki 2018 yılında ilk kez kamu ve özel yatırımları 1 trilyon lirayı geçecek” diye konuştu. Özel kesimin son 15 yılda çok güçlendiğini kaydeden Bakan Elvan, özel sektör yatırımlarının 2002 yılına göre 4 kat arttığının altını çizdi. Elvan, toplam yatırımlar içinde özel sektörün payının yüzde 86, kamu yatırımlarının ise yüzde 14 olduğunu belirterek, “Biz (kamu) özellikle özel kesimin yatırımlarının hızlandırılmasının önünü açacak alanlara yoğunlaşıyoruz. Bunlar; ulaşım, sağlık, baraj, gölet, sulama yatırımları olabilir. Biz özel sektörün tarıma, sanayiye daha fazla yoğunlaşmasını arzu ediyoruz” dedi.

KÜRESEL ÜRETİM

Elvan, gelecek yıl ithalatın yoğun olduğu ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlayacak birtakım çalışmalar da yürüteceklerini dile getirerek, ayrıca sanayinin dijitalleşmesi konusunda faaliyetlerde bulunacaklarını belirtti. Bundan sonra dijital ekonomiden sık sık söz edileceğinin altını çizen Elvan “Sanayimizin gelişen teknolojiyle dijitalleşmesini sağlayıcı birtakım tedbirleri Orta Vadeli Program›da (OVP) ortaya koyduk. Bunları teker teker hayata geçireceğiz” dedi.

DİJİTAL EĞİTİM

Söz konusu çalışmalardan birisinin organize sanayi bölgelerinde tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kurulması olduğunu anlatan Elvan, şunları söyledi: “Bu merkez ne yapacak? İlgili organize sanayi bölgesinde bulunan sanayicilerimizin dijital dönüşümünü sağlayıcı eğitim ve danışmanlık programları uygulayacak. Her bir işletmenin dijitalleşmesini sağlayıcı bir çalışma yürüteceğiz. Bunun ne gibi bir katkısı olacak? Rekabet gücümüz daha da artacak. Maliyetlerimizi aşağı çekecek ve daha nitelikli bir insan altyapısına sahip olacağız. Yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyarak, yeni ürünlerin üretilmesi, küresel dünyanın istekleri doğrultusunda bir üretim ortamının oluşmasını sağlayacağız.”