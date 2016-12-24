Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımı erteleyenler ekonomiye saldıranla aynı saftadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisine yönelik saldırıların boşa çıkartılması konusunda iş dünyasına çok önemli görevler düştüğünü söyledi. Erdoğan “Bu kritik dönemde yatırımlarını erteleyen herkes ekonomimize saldıranlarla aynı saftadır” dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 30. Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, yurt dışı seyahatlerin hemen hemen tamamında birlikte olduğu DEİK yönetimine, iş konseyleri başkanları ve üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima yanlarında olup destek vereceklerini söyledi. 2023 hedeflerine en samimi ve sıkı sahip çıkan kesimlerin başında iş adamları ve özellikle de DEİK üyelerinin geldiğini anlatan Erdoğan, milletin, ülkesine güvenen, zor günlerde fedakarlık yapan işadamlarını asla unutmayacağını ifade etti.

MİLLİ SEFERBERLİK BU

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin ekonomisine yönelik saldırıların boşa çıkartılması konusunda devletle birlikte sizlere de çok önemli görevler düşüyor. Bu kritik dönemde yatırımlarını, projelerini, gayretlerini erteleyen herkes benim nazarımda ekonomimize saldıranlarla aynı saftadır. Bunun altını çiziyorum. Hükümetimiz, iş dünyamıza esnaf, sanatkarlarımıza vergi ve sicil affından kredi kolaylığına kadar pek çok ilave destek verdi ve vermeye de devam edecek. Bunun karşılığında iş dünyamızdan tek beklentimiz, ekonominin çarklarını hızlandırması, piyasayı hareketlendirmesidir. Çünkü yaşanan sıkıntının en önemli sebebi herkesin bekleme durumuna geçmesidir. Bu bakımdan ‘milli seferberlik’ diyorum, boşuna demiyorum. Benim ‘milli seferberlik’ dediğim olay, ‘eline silahını al, sokağa çık’ bu değil. İşte ‘milli seferberlik’ bu. Dövizdeki spekülasyon dahil ekonomiye yönelik saldırıları işte bu hava besliyor.”

BU OYUNU BOZACAĞIZ

Ekonomiye döviz üzerinden bir saldırı başlayınca millete ve işadamlarına Türk Lirası’na geçme çağrısı yaptığına dikkati çeken Erdoğan “Bazılarının benim bu çağrılarımı istihza ile karşıladığını biliyorum. Halbuki ortada 1994 krizinden beri yaşadığımız bir hakikat var. Birileri döviz spekülasyonuyla ekonomimize yön vermeye çalışıyor. Bu spekülasyonun gerisinde hiçbir rasyonel ekonomik sebep yoktur. Amaç, siyasi operasyonlara zemin hazırlamaktır. Bakın aynını komşu ülkelerde de yapıyorlar. İşte Rusya, Çin, Azerbaycan. Buralarda da yapıyorlar ama bu oyunları biz bozacağız. Bunu bozmak için de inşallah yerli paraya geçmek suretiyle bu adımları atacak ve kur baskısını üzerimizden silkeleyip atacağız” diye konuştu.

İŞADAMLARI DA VARDI

Erdoğan, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz 3.5 yıldır ülkemize yönelik her saldırının ekonomik kriz çabasıyla gerçekleştirildiğine de şahit olduk. Gezi olaylarını hatırlayın, ‘Tüketmeyin, ekonomi dursun’ diyorlardı. 17-25 Aralık darbe girişiminin hedefinde ülkemizin önemli projelerini yürüten işadamlarının da olduğunu biliyorum, sizler de biliyorsunuz. 15 Temmuz darbe girişimini takip eden günlerde şayet milletimiz 12 milyar dolar bozdurarak ekonomisine sahip çıkmasaydı, aynı oyunu orada da oynayacaktı ama bu millet sıradan bir millet değil. Çağrımıza aniden cevap verdi.”

Büyüme hızında 39 basamak atladık

Erdoğan konuşmasında milli gelir hesaplarının ‘Avrupa Hesap Sistemi’ doğrultusunda revize edilmesine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Erdoğan “Yeni istatistik yöntemi ile ilgili itirazları yersiz buluyorum, herkes bilime saygı duysun” dedi. Erdoğan, yapılan düzenlemeyle Türkiye’nin büyüme hızında 39 basamak yükseldiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Temel ekonomik göstergelerim geriye doğru düzeltilerek, yeniden yayımlandı. Yeni yöntemle daha önce 800 milyar dolara kadar çıkmış gözüken Gayrisafi Milli Hasılamız 949 milyar dolar, 10 bin 800 dolara kadar çıkan kişi başına milli gelirimiz, 12 bin 500 dolar olarak revize edilmiştir. Bunu burada bu şekilde açıklamış olayım. Aynı şekilde 2003’ten bu yana yüzde 4,7 olan büyüme oranımız da yüzde 5,9 olarak düzelmiştir. Bu verilere göre, Türkiye milli geliri 100 milyar doların üzerindeki ülkeler arasında, Katar ve Çin’den sonra 2010-2015 yılları arasındaki büyüme oranı bakımından 3. sırada yer alıyor. Hatta bu hesaba göre 2013 yılında listenin ilk sırasında yer alıyoruz. Yeni yöntemle aynı dönemde tüm ülkeler hesaba katıldığında Türkiye’nin büyüme sıralamasındaki yeri; 51’incilikten 12’nciliğe yükseldi” dedi. İstatistiklerin hesaplanmasında esas alınan kriterlerin zaman içinde değişmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Yeni veriler, bizi olduğumuzdan daha büyük göstermiyor, tam tersine gerçek durumumuzu çok daha doğru tartabilmemizi sağlıyor. ‘Ölçemezsen yönetemezsin’ diye bir ilke var. Bizim de ölçümlerimizi doğru yapmamız gerekiyor ki yönetimimiz sağlıklı olsun. Zaten bizden önce Avrupa bu sisteme geçti.”