Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımı erteleyenler ekonomiye saldıranla aynı saftadır
Yaşanan gelişmeler nedeniyle işadamlarına da sorumluluk düştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu kritik dönemde yatırımlarını erteleyen herkes ekonomimize saldıranlarla aynı saftadır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisine yönelik saldırıların boşa çıkartılması konusunda iş dünyasına çok önemli görevler düştüğünü söyledi. Erdoğan “Bu kritik dönemde yatırımlarını erteleyen herkes ekonomimize saldıranlarla aynı saftadır” dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 30. Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, yurt dışı seyahatlerin hemen hemen tamamında birlikte olduğu DEİK yönetimine, iş konseyleri başkanları ve üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima yanlarında olup destek vereceklerini söyledi. 2023 hedeflerine en samimi ve sıkı sahip çıkan kesimlerin başında iş adamları ve özellikle de DEİK üyelerinin geldiğini anlatan Erdoğan, milletin, ülkesine güvenen, zor günlerde fedakarlık yapan işadamlarını asla unutmayacağını ifade etti.
MİLLİ SEFERBERLİK BU
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin ekonomisine yönelik saldırıların boşa çıkartılması konusunda devletle birlikte sizlere de çok önemli görevler düşüyor. Bu kritik dönemde yatırımlarını, projelerini, gayretlerini erteleyen herkes benim nazarımda ekonomimize saldıranlarla aynı saftadır. Bunun altını çiziyorum. Hükümetimiz, iş dünyamıza esnaf, sanatkarlarımıza vergi ve sicil affından kredi kolaylığına kadar pek çok ilave destek verdi ve vermeye de devam edecek. Bunun karşılığında iş dünyamızdan tek beklentimiz, ekonominin çarklarını hızlandırması, piyasayı hareketlendirmesidir. Çünkü yaşanan sıkıntının en önemli sebebi herkesin bekleme durumuna geçmesidir. Bu bakımdan ‘milli seferberlik’ diyorum, boşuna demiyorum. Benim ‘milli seferberlik’ dediğim olay, ‘eline silahını al, sokağa çık’ bu değil. İşte ‘milli seferberlik’ bu. Dövizdeki spekülasyon dahil ekonomiye yönelik saldırıları işte bu hava besliyor.”
BU OYUNU BOZACAĞIZ
Ekonomiye döviz üzerinden bir saldırı başlayınca millete ve işadamlarına Türk Lirası’na geçme çağrısı yaptığına dikkati çeken Erdoğan “Bazılarının benim bu çağrılarımı istihza ile karşıladığını biliyorum. Halbuki ortada 1994 krizinden beri yaşadığımız bir hakikat var. Birileri döviz spekülasyonuyla ekonomimize yön vermeye çalışıyor. Bu spekülasyonun gerisinde hiçbir rasyonel ekonomik sebep yoktur. Amaç, siyasi operasyonlara zemin hazırlamaktır. Bakın aynını komşu ülkelerde de yapıyorlar. İşte Rusya, Çin, Azerbaycan. Buralarda da yapıyorlar ama bu oyunları biz bozacağız. Bunu bozmak için de inşallah yerli paraya geçmek suretiyle bu adımları atacak ve kur baskısını üzerimizden silkeleyip atacağız” diye konuştu.
İŞADAMLARI DA VARDI
Erdoğan, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz 3.5 yıldır ülkemize yönelik her saldırının ekonomik kriz çabasıyla gerçekleştirildiğine de şahit olduk. Gezi olaylarını hatırlayın, ‘Tüketmeyin, ekonomi dursun’ diyorlardı. 17-25 Aralık darbe girişiminin hedefinde ülkemizin önemli projelerini yürüten işadamlarının da olduğunu biliyorum, sizler de biliyorsunuz. 15 Temmuz darbe girişimini takip eden günlerde şayet milletimiz 12 milyar dolar bozdurarak ekonomisine sahip çıkmasaydı, aynı oyunu orada da oynayacaktı ama bu millet sıradan bir millet değil. Çağrımıza aniden cevap verdi.”
Büyüme hızında 39 basamak atladık
Erdoğan konuşmasında milli gelir hesaplarının ‘Avrupa Hesap Sistemi’ doğrultusunda revize edilmesine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Erdoğan “Yeni istatistik yöntemi ile ilgili itirazları yersiz buluyorum, herkes bilime saygı duysun” dedi. Erdoğan, yapılan düzenlemeyle Türkiye’nin büyüme hızında 39 basamak yükseldiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Temel ekonomik göstergelerim geriye doğru düzeltilerek, yeniden yayımlandı. Yeni yöntemle daha önce 800 milyar dolara kadar çıkmış gözüken Gayrisafi Milli Hasılamız 949 milyar dolar, 10 bin 800 dolara kadar çıkan kişi başına milli gelirimiz, 12 bin 500 dolar olarak revize edilmiştir. Bunu burada bu şekilde açıklamış olayım. Aynı şekilde 2003’ten bu yana yüzde 4,7 olan büyüme oranımız da yüzde 5,9 olarak düzelmiştir. Bu verilere göre, Türkiye milli geliri 100 milyar doların üzerindeki ülkeler arasında, Katar ve Çin’den sonra 2010-2015 yılları arasındaki büyüme oranı bakımından 3. sırada yer alıyor. Hatta bu hesaba göre 2013 yılında listenin ilk sırasında yer alıyoruz. Yeni yöntemle aynı dönemde tüm ülkeler hesaba katıldığında Türkiye’nin büyüme sıralamasındaki yeri; 51’incilikten 12’nciliğe yükseldi” dedi. İstatistiklerin hesaplanmasında esas alınan kriterlerin zaman içinde değişmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Yeni veriler, bizi olduğumuzdan daha büyük göstermiyor, tam tersine gerçek durumumuzu çok daha doğru tartabilmemizi sağlıyor. ‘Ölçemezsen yönetemezsin’ diye bir ilke var. Bizim de ölçümlerimizi doğru yapmamız gerekiyor ki yönetimimiz sağlıklı olsun. Zaten bizden önce Avrupa bu sisteme geçti.”
Üretin, ihraç edin istihdam sağlayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde kurda yaşanan dalgalanmaya karşı tıpkı 15 Temmuz’da milletin yaptığı gibi, daha önceki saldırılarda aldıkları tedbirler gibi kararlı ve sabırlı bir duruş ortaya koymak mecburiyetinde olduklarını anlatarak, “İşte bu sebeple ben ‘Yatırım yapın’ diyorum. ‘Türk Lirası’na geçin, üretin, ihraç edin, istihdam sağlayın’ diyorum. Çünkü bize zerk edilmeye çalışılan zehrin panzehiri bunlardır” dedi. Onun için sürekli faizin düşürülmesinden bahsettiğine dikkati çeken Erdoğan “Faizin düşmesi lazım burada yine söylüyorum. Kamu bankaları dahil faizin düşmesi lazım. Niye? Girişimcinin önünü açmamız için faizin düşmesi lazım. Girişimci yatırımı yapacak ki istihdam olsun, üretim olsun, rekabet olsun. Eğer girişimcinin rekabet yapmasına fırsat hazırlamazsak bunlar nasıl olacak” ifadelerini kullandı.
Böcek gibi sözleşme! Böyle tezgah olmaz
Erdoğan konuşmasında, finans sektörünün mevduat sahiplerinin verdiği paralarla para kazandığını söyledi. Erdoğan “Vatandaşım gidiyor parasını veriyor. O da gidiyor parayı kime satıyor? Girişimciye satıyor. Ondan da bayağı güzel paralar kazanıyor. Faiz oranları gayet yüksek, 15-16-17’ye kadar çıkıyor. Böyle mi? Hepiniz de feryat ediyor musunuz? Böcek gibi sözleşme. Sözleşmeyi okuyamıyorsun bile, önüne ne konuluyorsa, karınca misali hemen imzayı atıyorsun. Arkadaşlar böyle tezgah olmaz. Bunu Cumhurbaşkanı söylüyor diye de beyefendiler rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsun? Ben dertliyim, derdim var. Bu ülkede yatırım olması lazım. Zor şartlarda bu yatırımlar yapılırsa bu ülke çökertilemez. Yatırımlar durursa o zaman ülke durur, Allah muhafaza” diye konuştu. Salona girerken bir işadamının kendisine “100 milyon dolar bozdurduk, TL yaptık” dediğini aktaran Erdoğan “Mesele budur” dedi.
ZEYBEKCİ: İhracatta olumlu görüntü almaya başladık
DEİK Genel Kurulu’nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017’nin yeniden ihracat seferberliğinin başladığı bir yıl olacağını belirterek “Bunun görüntülerini, bunun ilk belirtilerini almaya başladık. Ekimdeki yüzde 3 civarındaki artış, kasımdaki yüzde 7-8 civarındaki artış, inşallah aralık ayında da yüzde 10’a yakın ihracatımızdaki artışla beraber, 2017 yılı, 2023 hedeflerine doğru yeniden yol aldığımız bir başlangıç olur” dedi.
Zeybekci “2023 rotamızı bir kez daha gözden geçireceğiz. Eskilerin dediği gibi ‘Varacağı liman belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yol gösteremez.’ Bizim gemimiz sağlam, yolumuz belli. Pek çok badireyi başarıyla atlatmış deneyimli bir ekibe ve vizyonuyla bizlere her daim yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir kaptana sahibiz. 2023-2051-2071 hedeflerimize giden yolda hiçbir güç bizi yolumuzdan alıkoyamaz” diye konuştu.
VARDAN: Haykırıyoruz ülkeyi kimse bölemeyecek
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri geliştirmede birlikte çalıştıkları, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u benzeri bir terör saldırısı neticesinde kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını belirterek, bu vesileyle bir kez daha ailesine ve tüm Rus halkına taziyelerini sundu. Vardan, bu olayın bir kez daha teröre karşı tüm dünyada ortak bir tavır ve dil sergilenmesi gerekliliğini gösterdiğini vurgulayarak, “İşte bu duygularla hepimiz birlik ve beraberlik içinde, yüreklerimiz toplu vurur şekilde düşmanlarımıza karşı dün olduğu gibi bugün de dimdik duracağız ve buradan haykırıyoruz; bu ülkeyi kimse bölemeyecek” dedi. Bu arada Vardan, toplantı sırasında DEİK’in yeni logo ve kurumsal kimliğini tanıttı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.