Yatırımı modaya yapınca bir yılda yüzde 35 büyüdü

Türk hazır giyim markası Koton, modaya yaptığı yatırımla bu yılı 2.8 milyar lira ciro, 500 milyon lira ihracat ve yüzde 35 büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor. Koton, Almanya pazarına Hamburg’ta açtığı mağazayla girerken 2016 değerlendirmesi, 2017 hedeflerini açıkladığı toplantısını da bu kentte yaptı. Toplantıda konuşan Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, 2016’da durmak yerine hızlanmayı tercih ettiklerini belirterek, bu yılki yatırımlarının üçte birini modaya yaptıklarını, bu sayede hazır giyim organize pazarı yüzde 15 büyürken Koton’un bu oranın iki katından fazla, yüzde 35 büyüdüğünü söyledi.

400 TASARIMCI EKİP

Koton’un 400 kişilik marka ve tasarım ekibiyle her yıl 50’den fazla koleksiyonda yılda 30 bin farklı modeli müşterileriyle buluşturarak modayı belirlediğini söyleyen Yılmaz “Tüm adımlarımızı modayı merkezimize alarak atıyoruz. İlk kez bir marka yüzü ile çalışarak ‘Moda, Koton’da’ mottomuzu müşterilerimizin zihninde daha da perçinledik. Böylece jean, triko ve kaban kategorilerinde iki katına ulaşan satış artışları gördük” dedi. Koton müşterilerinin mağazaları ayda yaklaşık üç kez ziyaret ettiğini, bu rakamın sektör ortalamasının yaklaşık iki katına denk geldiğini belirten Yılmaz “Her gün 80 yeni seçeneği müşterilerimizle buluşturuyoruz. Müşterilerimiz mağazalarımıza her geldiklerinde hep yeni trendler ve yenilenen çeşitlerle karşılaşıyorlar ve bu çeşitlerin de tükeneceğini, kısa bir süre sonra yenileneceğini bildikleri için ‘kaçırmadan alayım’ duygusunu yaşıyorlar. Bu da Koton’un performansını artırıyor ve hızlı moda markası olarak önemli bir yere taşıyor” dedi.

67 YENİ MAĞAZA

2016 yılında yurt içinde 30, yurt dışında 45 olmak üzere 75 yeni mağaza açtıklarını ve bu mağazalarla yaklaşık 1.700 kişiye istihdam yarattıklarını belirten Yılmaz Yılmaz “Bugün itibarıyla yurt dışındaki mağaza sayımız 182’ye yurtiçi mağazamız ise 290’a ulaştı. Türkiye’ye 85 milyon TL, yurt dışına yaklaşık 103 milyon TL yatırım yaptık” dedi. Ayrıca Koton Jeans mağazaları açtıklarına da değinen Yılmaz, bu alanda da 5 yıl içinde 50 milyon TL’lik yatırım yapıp 700 milyon TL’lik ciroya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Koton Jeans konseptiyle şimdiye kadar 5 mağaza açtıklarını, 2017’de 15 tane daha açacaklarını belirten Yılmaz, “Hedefimiz 200’e ulaşmak” dedi. 2017’de 31’i’ü yurt içinde, 36’sı yurt dışında olmak üzere 67 yeni mağaza açmayı hedeflediklerine de değinen Yılmaz Yılmaz, Koton’un bulunduğu ülke sayısını 2017’de 26’dan 29’a çıkaracaklarını söyledi. Yılmaz yeni yılda ortalama yüzde 42 büyümeyi hedeflediklerini de belirtti.

VİTRİNE HER GÜN 80 ÜRÜN

Koton’un ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ‘hızlı moda’ya odaklandıklarını belirterek yılda 30 bin, günde 80 yeni modeli mağazalara indirdiklerini söyledi. Yılmaz ayrıca reklamda kullandıkları ‘Şimdi Siyah Jean Moda, Moda Koton’da’ söyleminin ardından tüm vitrinlerin siyah jean ağırlıklı tasarlandığını da belirterek “Kumaşçılarda siyah denim tükendi” dedi. Yılmaz “Koton’da 400 kişiden oluşan marka ve tasarım ekibimiz var. Bu ekibi WGSN’yi bırakarak Koton’a gelen Tasarım Direktörümüz Isham Sardouk yönetiyor” dedi.