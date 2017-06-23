Yavuz Sultan Selim’e yeni bağlantı yolu açılıyor

Biz 4 Temmuz’da orayı açarak, ülkemizin insanının hayatını kolaylaştıracağız” dedi. TCDD Behiçbey Tesisleri’nde düzenlenen iftar programında bakanlık personeli ve aileleriyle bir araya gelen Arslan herkesin tatil yapacağı Ramazan Bayramı’nda vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaklarını vurgulayarak, “Bizim tatili düşünme lüksümüz yok.” dedi. Bayramdan sonra devam eden 500’ü büyük 3 bin 400 projenin bitmesi konusunda çalışacaklarını dile getiren Arslan “Bayramdan sonra 29’undan başlayarak, öncelikle ülkeyi yeşil liman sertifikası vererek, çok daha çevreci liman hizmeti veren bir töreni gerçekleştireceğiz. Kabotaj Haftası dolayısıyla 2 Temmuz’da Çıldır Gölü’nde, Türkiye’nin öbür ucunda Kars’ta, Ardahan’da iskeleler açacağız, gemileri hizmete sunacağız, yelken yarışları yapacağız ki kabotajı, denizciliği ülkenin her yerinde farkındalık oluşturarak, 80 milyona mal edelim” dedi.