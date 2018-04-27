Yayla yasağının kalkması arıcıları sevindirdi

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, "Önümüzdeki günlerde havanın ısınmasıyla arıcılarımızın yayla yolculuğu başlayacak. İnşallah bu sene yaylalar ballanacak, cebimize para akacak" dedi.

Terör nedeniyle gidilemeyen ve güvenlik sebebiyle yasaklanan yayla ve meraların uzun bir aranın ardından yeniden kullanıma açılması Doğu Anadolu'daki arıcıların yüzünü güldürdü.

Arı yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Van ve Hakkari'de arıcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari ziyaretinde, güvenlik nedeniyle çıkılmasına izin verilmeyen yayla ve meraların halkın hizmetine açılacağı müjdesiyle gözlerini yaylalara çevirdi.

Terör nedeniyle bir süredir gidilemeyen yaylalar, yasağın kalkmasının ardından zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle yerli ve gezgin arıcıların tercih ettiği mekanlar haline gelecek.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bölgede etkisini gösteren huzur ortamında rahat ve güvenli şekilde istedikleri yaylada konaklayacak arıcılar, daha önce çıkamadıkları yaylalardan verim alabilecek olmanın sevincini yaşıyor.

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan olaylar nedeniyle daha önce bölgede birçok yatırımın sekteye uğradığını söyledi.

Güvenliğin sağlanması kapsamında uygulanan yayla yasağının arıcılık sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Tandoğan, "Geçen yıl arıcılarımız yaylaya çıkmadığı için zararımız büyük oldu. Yayla yasağı demek, kaliteli baldan mahrum kalmak anlamına gelir. Dolayısıyla yasağın kalkmasını sevinçle karşıladık." dedi.

"Yaylalar ballanacak, cebimize para akacak"

Tandoğan, yaylalarda bitki örtüsünün zenginliği ve doğal su kaynaklarının varlığının balın kalitesini de etkilediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Rakımı yüksek yerler arıcıların en çok tercih ettiği yerlerdir. Buralarda endemik denilen bitkiler daha fazladır. Arıcılar için yaylalarda mevsim daha uzun sürüyor. Böyle olunca arının bal depolama süresi de artıyor. Geçen sene uygulanan yasak nedeniyle bal üretiminde düşüş yaşandı. Bu sene yasağın da kalkmasıyla bal üretiminde önemli bir artış yaşanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde havanın ısınmasıyla arıcılarımızın yayla yolculuğu başlayacak. İnşallah bu sene yaylalar ballanacak, cebimize para akacak."

Hakkari Arıcılar Birliği Başkanı Fazıl Durmuş da yayla yasağının kalkmasını dört gözle beklediklerini dile getirdi.

Hakkari'de kaliteli balın yaylalarda üretildiğini vurgulayan Durmuş, "Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayın vazgeçilmezi olan Şemdinli balı, yüksek rakımlı yaylalarda yetişen yüzlerce bitki türünden elde ediliyor. Geçen sene yasak nedeniyle bu balımızın üretiminde ciddi bir düşüş yaşandı." ifadesini kullandı.

Durmuş, yasağın kalkmasının arıcıları mutlu ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hakkari kaliteli balıyla bilinen bir şehir. Bal simgemiz olmuş. Yayla yasağı nedeniyle üreticilerimizin büyük çoğunluğu yerleşim yerlerine yakın bölgelerde üretim yapmaya çalıştı. Bu durum kaliteli ve verimli bir sezon geçirmemize engel oldu. İnşallah bu sene yasağın kalması ve sağlanacak desteklerle bal üretiminin yüksek olduğu bir yıl geçiririz. Bu konuda arıcılarımız çok umutlu."

Arıcılardan Metin Elasan da yayla yasağının kalkmasıyla yüzlerinin bir kez daha güldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Ordu, Trabzon, Artvin ve Erzurum'dan arıcılar sürekli bu bölgeleri tercih ediyor. Yayla yasağının kalkmasıyla hayvancılık daha da gelişecek. İnsanlar yaylalarına rahatlıkla gidip gelebilecek. Bu durum, tarım ve hayvancılık için olumlu bir gelişmedir. İstihdamın artması tarım ve hayvancılıkla olur. Arıcılık da herkesin yapabileceği kazançlı bir meslektir."