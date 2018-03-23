Yemek kartı yönetmenlik taslağının detayları belli oldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yemek kartı düzenlemesine ilişkin yönetmelik taslağının esnaf ve sanatkarların görüşüne sunulduğunu belirterek, "Mevzuat hazırlanırken lokantacı esnafının görüşünün alınması büyük önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, lokantacılık sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların 81 ildeki esnaf odaları aracılığıyla yemek kartına ilişkin hazırlanan yönetmelik taslağı hakkındaki görüşlerini ileteceğini bildirdi.

Yönetmelik taslağındaki her bir maddenin, sektörde faaliyet gösteren esnaf tarafından değerlendirildikten sonra kendileri tarafından Bakanlığa sunulacağını vurgulayan Palandöken, yapılacak düzenlemenin amacının esnaf ve sanatkarın yemek kartlarından kaynaklı temel sorunlarının çözüme kavuşması olduğunu ifade etti.

Palandöken, yemek kartı piyasasındaki komisyon oranlarının banka faizleriyle yarıştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

'TEMERRÜT FAİZİNİN YARISINI GEÇEMEYECEK'

"Hazırlanan taslağa göre, yemek kartı firmalarının anlaşmalı oldukları perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı, temerrüt faiz oranının yarısını geçemeyecek. Esnafımızın talebi de bu komisyonların temerrüt faizinin yarısının altında olması yönünde. Yine yönetmelik taslağına göre, yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, sözleşme yaptıkları işverenlere doğrudan veya dolaylı yollarla iskonto uygulayamayacak. İşverenler de bu kuruluşlardan iskonto ya da menfaat talep edemeyecek."

Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon kişinin yemek kartı kullandığına işaret eden Palandöken, "Yemek kartı ve benzeri uygulamalar, ilk kez bir mevzuatla düzenlenmiş olacak. Yeni düzenleme taslağı, hem yemek kartı kullanan vatandaşları hem yemek kartı firmalarını hem de sektörde çalışan esnafı yakından ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, mevzuat hazırlanırken lokantacı esnafının görüşünün alınmasının büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, "Yemek kartı firmalarının ödemeleri geciktirdiğinden yakınan lokantacı esnafı, ödeme sürelerinin indirilmesi için görüşünü Bakanlığa bildirmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerine sunulan yönetmelik taslağına göre, yemek kartı hizmeti veren kuruluşlarca anlaşmalı perakende işletmelerine yapılan ödemelerin süresinin 30 günü aşamayacağını belirten Bendevi Palandöken, yemek kartı hizmeti veren yerlerin büyük çoğunluğunun küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğunu, ödeme sürelerinin indirilmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.