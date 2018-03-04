Yemek kartlarının başka sektörlerde kullanılmasının önüne geçilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yemek kartları ile ilgili komisyon tutarlarının yüksek meblağlara varması nedeniyle piyasada sıkıntı yaşandığını belirtti.

TARAFLAR BİR ARAYA GELDİ

Bakan Tüfenkci, "Bununla ilgili mevzuat noktasında bazı eksiklikler vardı ama mevzuat çıkartmadan neler yapılabilir diye konuştuk. Arkadaşlarımız tarafları bir araya getirerek teknik anlamda çalışmalarını sürdürdü ve bu çalışmalarda artık sona gelindi. Yapılan çalışmalar piyasanın sağlıklı işlemesini sağlamak bakımından son derece önemli ve bu çalışmaları önümüzdeki günlerde kamuoyu görüşüne sunacağız" dedi.

Bakan Bülent Tüfenkci, tüm paydaşların ve kamuoyu görüşüne açılması planlanan düzenlemeye ilişkin maddeleri şöyle sıraladı:

Yemek kartı müşterilerinin doğrudan, dolaylı veya gizli olarak iskonto almalarının önüne geçiliyor.

'KOMİSYON ORANINA TAVAN SINIR'

Yemek kartı şirketlerinin perakende işletmelerden alabileceği komisyon oranına tavan sınır getiriliyor. Yemek kartlarının, market alışverişleri gibi yemek sektörü dışındaki sektörlerde kullanılmasının önüne geçiliyor. Yemek kartı hizmeti veren şirketlerinin akaryakıt, hediye, ödül, teşvik, yardım, konaklama, temsil ve ağırlama gibi hizmetler için çıkarttığı kartlar söz konusu olduğunda işlem ve ödemelerin her bir hizmete özgü olması ve buna ilişkin teknik altyapının oluşturulması kaydıyla birden fazla hizmet için tek bir kartın kullanılabilmesi sağlanıyor.

'ÖDEMELERİN VADELERİNE ÜST SINIR GETİRİLİYOR'

Yemek kartı hizmeti veren şirketlerin, perakende işletmelerden uygulama barındırma bedeli, kira bedeli, sarf malzeme bedeli, işletim ücreti, teknik destek ücreti, bakım gideri, depozito gibi bedelleri talep edebilmesi engelleniyor. Yemek kartı hizmeti veren şirketlerce perakende işletmelere yapılan ödemelerin vadelerine üst sınır getiriliyor.

'BAKANLIĞA BİLDİRİMDE BULUNMA ZORUNLULUĞU'

Sektörde faaliyet göstermek isteyenlere, faaliyete başlamadan önce Bakanlığa yazılı bildirimde bulunma zorunluluğu getiriliyor. Düzenlemelere uymayanlar hakkında yaptırım öngörülüyor."

(Sputnik)