Yeni dönemde üretimi artırmak için küçük işletmelere yönelik destek paketi hazırlandı

Hükümet yeni dönemde üretimi artırmak için ekonominin belkemiği küçük işletmelere yönelik destek paketi hazırladı. Pakette girişimcilik ekosisteminin uluslararası bağlantılarının geliştirilmesi, girişimci adaylarına teşvik, kadınların ekonomik hayata katılımının artırılması ve yeni sanayi bölgelerinin kurulması gibi başlıklar bulunuyor.



ÖLÇEK SORUN ÇÖZÜLECEK



İşletmelerin üretkenliği artırılacak, kurumsallaşmaları sağlanacak, ölçek sorunları çözülecek. Finansmana erişimleri kolaylaştırılarak, dijital dönüşümleri desteklenecek.



KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK BAĞLANTISI



Girişimcilik ekosisteminin uluslararası bağlantıları geliştirilecek. Yabancı kurumsal yatırımcıların Türkiye'deki fonlara yatırım yapmaları özendirilecek.



İŞ GELİŞTİRME MERKEZLERİ



İş geliştirme merkezlerinin sayı ve etkinliği artırılacak.



GİRİŞİMCİYE İŞ FIRSATI



Girişimci adaylarına kendi işletmelerini kurmaları için geri ödemeli ve geri ödemesiz verilen destekler sürecek. Bugüne kadar 48 bin girişimciye 1.2 milyar liralık destek sağlanırken, girişimcilik eğitimleri desteklenecek.



HİZMET VE TİCARET SEKTÖRÜ



Hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelerin KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanmaları sağlanacak. Kadınların ekonomik hayattaki rollerinin geliştirilmesine yönelik yeni destek mekanizmaları geliştirilecek.



FİNANS DESTEĞİ SÜRECEK



İşletmelerin finansmanına destek sürecek. İç finansman yoluyla yatırımlarını gerçekleştirmeleri teşvik edilecek, özkaynak birikimini hızlandıracak düzenlemeler hayata geçirilecek.



KOBİ BORSALARI YAYGINLAŞACAK



İşletmelerin özel kesim tahvil arzı ve KOBİ borsalarının yer aldığı sermaye piyasası araçları yaygınlaştırılacak. Yenilikçi işletmelerin desteklenmesi için risk sermayesi gibi çeşitli yenilikçi finansman modellerine destek sağlanacak.



50 YENİ SANAYİ BÖLGESİ 2.5 MİLYON KİŞİYE İŞ



Personel desteği: Ar-Ge yapanlara teknolojik ürün ticarileştirmesine yönelik personel destekleri sağlanacak. Endüstriyel tasarım, üretime hazırlık, üretim süreci, pazara sunuma yönelik faaliyetleri teşvik edilecek.



2,5 MİLYON İSTİHDAM



50'nin üzerinde yeni sanayi bölgesi oluşturulacak. 2023 yılına kadar kurulacak yeni sanayi bölgeleriyle 2.5 milyona yakın istihdam yaratılacak.



(Takvim)