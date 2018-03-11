Yeni evinden genç ve dinamik filoyla uçacak

60 YENİ SİPARİŞ 30 ADET BOEING B787-930 ADET AIRBUS A 350-900

Halen 330 uçağa sahip olan Türk Hava Yolları’nın (THY) önceki gün kararını verdiği 50’si kesin 60 yeni geniş gövdeli uçak siparişi, THY’yi rekabette daha dinamik bir yapıya kavuşturacak. THY ayrıca 29 Ekim’de açılacak Yeni Havalimanı’ndan da daha genç bir filoyla uçacak. Böylece halen 7’lik yaş ortalamasıyla ‘dünyanın en genç filosu’na sahip olan THY, 2019’dan itibaren filoya girmeye başlayacak 60 uçakla birlikte bu unvanını daha da pekiştirecek. THY filosunda halen 90 geniş gövdeli uçak bulunuyor.

2023’e kadar 500 uçaklık filoya ulaşmayı planlayan THY’den dün yapılan açıklamada 2019 yılında 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar verildiği duyurulmuştu. Verilen bilgiye göre uçak alımı iki ayrı şirketten yapılacak. Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı, Airbus firmasından ise 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet A 350-900 tipi yolcu uçağı satın alınacak. Uçaklarla ilgili ilk anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylül ayında New York ziyareti sırasında Boeing ile imzalanmış, ardından ocak ayında da Paris seyahati sırasında Airbus ile anlaşmaya varılmıştı.

ÖNEMLİ BİR ADIM

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı da yaptığı açıklamada “Yeni Havalimanı’ndaki geniş gövde ihtiyacımızı karşılamaya yönelik oldukça önemli bir girişim olarak addettiğimiz Boeing siparişi, Cumhuriyetimizin 100. yılında filomuzu daha da güçlendirecek ve yolcularımızın memnuniyet düzeyini çok daha üst seviyelere taşıyacak olan büyük bir adım. Aynı şekilde Airbus firması ile kesinleştirdiğimiz siparişimiz, sadece THY’ye değil, ülkemiz havacılık sektörüne de büyük kazanç sağlayacaktır. Attığımız bu adımların, THY’nin istikrarlı yükselişine büyük bir ivme katmakla kalmayıp, aynı zamanda Türk Sivil Havacılığı için de oldukça önemli bir katma değer olacağına dair tam inancımızla, haklı bir mutluluk yaşıyoruz” demişti. THY yönetimi bu yıl ayrıca 3 kargo, 10 tane de dar gövdeli yolcu uçağı alacağını daha önce duyurmuştu. THY’nin geçen yıl dar gövde yolcu uçak sayısı 234’ten 223’e gerilerken, geniş gövde yolcu uçak sayısı 87’den 90’a, kargo uçak sayısı ise 13’ten 16’ya yükseldi.