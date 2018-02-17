Yeni evlenenler devlet desteği nasıl alacak 2018 Devlet konut çeyiz desteği ne kadar başvuru nereye yapılacak

Evlenenlere 55 bin lira geliyor! Evlenme planı yapan çiftler çeyiz desteğinden toplam 15 bin, konut hesabından ise toplam 40 bin devlet desteği alabilecek. Yeni evlenenler devlet desteği nasıl alacak? 2018 Devlet çeyiz desteği ne kadar başvuru nereye yapılacak? Devlet desteği için yapılması gereken ne var? Devletten düzenli maaş almak için hangi şartlar gerek? Birçok kişi bu soruların cevabını araştırıyor. Torba tasarıda yer alan düzenlemeler yasalaşırsa, yeni dönemde ev alana bin 50 TL, evlenene 2 bin 500 TL daha fazla destek verilecek. Posta'da yer alan habere göre yeni evlenecek çiftlere çifte destek geliyor. Çeyiz hesabına devlet katkısı yeni yasa ile yüzde 50 artırılarak 7500 liraya çıkacak. Konut hesabındaki 15 bin liralık devlet katkısı ise en fazla 20 bin lira olarak artırılacak. Eşler, her iki destekten ayrı ayrı yararlanıp toplamda 55 bin lira hibe alabilecek. İşte Yeni evlenenler devlet desteği başvuru işlemi ve şartları...

"Konut hesabı" açıp asgari 3 yıl hesaba düzenli ödeme yapan vatandaşlara, konut alım tarihindeki birikimin yüzde 25'ine kadar devlet katkısı ödenecek. Devlet katkısında üst limit 20 bin liraya çıkacak. Zamlı tarife Mart itibarıyla hayata geçecek. Söz konusu hesap, bankaların şubelerinde TL cinsinden mevduat veya katılım fonu (faizsiz) hesabı olarak açılabilecek. Ödemeler aylık veya üç aylık yapılacak.

Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 250 lira, üst sınır 2500 lira. Hesapta biriken paradan yılda 2 kez çekim yapılabiliyor. Ayrıca, bu kapsamda alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması, daha düşük kredi faizi imkanı da sağlayacak.

Evlilik hazırlığı yapanlar bankalarda mevduat hesabı veya 'katılım fonu' (faizsiz) hesabı açtırabiliyor. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasileri tarafından çeyiz hesabı açılabiliyor.

Her ay düzenli ödeme yapılıyor. Hesabı açarken 15 bin liraya kadar toplu ödeme yapmak mümkün. Parasını hesapta 3 yıl tutana 5 bin liraya kadar devlet desteği veriliyor.

Çeyiz desteğine devlet katkısı yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılacak. Böylece 5 bin lira olan azami katkı tutarı yüzde 50 artışla 7500 liraya ulaşacak. Çiftler her iki destekten de ayrı ayrı yararlanıp toplamda 55 bin lira hibe alabilecek.



Mevcut durumda, çeyiz hesabı uygulamasından Türk vatandaşı olup, 27 yaşından önce ilk evliliğini yapacak olanlar yararlanabiliyor. TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açtırmak gerekiyor. Açılan hesaptan sonra ilk evliliğin de yaş kriterine göre yapılması durumunda, 3-4 yıl arasında bankaya yatırılan tutarının yüzde 10’u kadar (devlet katkısı 4 bin TL’yi aşmamak koşuluyla), 4-5 yıl arasında yapılan ödeme tutarının yüzde 15’i kadar (4 bin 500 TL’yi aşmamak koşuluyla), 5 yıl veya daha uzun süre yapılan ödeme tutarının yüzde 20’si kadar (5 bin TL’yi aşmamak koşuluyla) katkı alınabiliyor.



Halen 25 bin 254 kişi çeyiz hesabı kapsamında bulunuyor. Tasarıyla ilgili yapılan projeksiyonlara göre, bu katılımcıların 5 yıl sistemde kalacakları ve yüzde 25 katkı alacakları varsayılıyor. Böyle bir durumda şu anda kişi başına 5 bin TL devlet katkısı ödenecekken, yeni dönemde bu rakam 7 bin 500 TL’ye çıkacak. Bunun devlete ilave maliyeti de 64 milyon TL olacak. Toplamda çeyiz hesabına kamudan yapılacak ödeme ise, 190 milyon TL’ye çıkacak. Benzer bir durum, konut yardımında da olacak. Konut yardımında tasarıyla yapılan kolaylaştırmaların ardından, ilk yıl 10 bin kişinin sisteme gireceği öngörülüyor. Projeksiyonlarda ise aylık 500 TL birikim yapacak kişilerin, 3 yıl sonunda 21 bin TL biriktireceği öngörülüyor.