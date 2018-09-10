Yeni Havalimanı teknolojisiyle dünyayı hayran bırakacak

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına 2 aydan az bir süre kaldı. Havalimanı, tüm özellikleriyle ilkleri barındıran ve İstanbul’un dünyaya açılan kapısı olurken, yalnızca uçuşunuz olduğu gün değil, yolcuların 7/24 sosyalleşebileceği bir alan olacak. İstanbul Yeni Havalimanı’nda tüm operasyonlar tek terminal çatısı altında yönetilecek, artık apronda araç olmayacak. Yer hizmetleri ve teknik araç-gereçler, havalimanı yer trafiğini etkilememesi için tünellerden hizmet verecek.

Türkiye'den bir ilk

77 milyon metrekarelik dev alan belli kritik bölgelere yerleştirilecek gelişmiş kameralarla izlenecek. Bu görüntüler bir araya getirilip 300 metrekarelik bir odanın içinde sanal kule operasyonuyla değerlendirilecek. Sanal kule ile havalimanı operasyon merkezi entegre edilecek ve uygulama ülkemizde ilk olacak. Bir alışveriş merkezinin sahip olduğu tüm perakende çeşitliliğini ve marka karmasını bünyesinde barındıracak İstanbul Yeni Havalimanı, pek çok alışveriş mekânı ve havalimanından farklı olarak, yolculara 7 gün 24 saat kesintisiz bir yolcu deneyimi yaşatacak.

Yaşam alanı niteliğinde

Farklı alışveriş, yeme-içme opsiyonları ve etkinlik alanlarıyla yolcuların uçuştan en az 4 saat önce gelip aileleriyle iyi vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı olma niteliğine sahip olacak.

Bugün bütün gözler büyüme verisinde

TÜİK, yılın 2. çeyreğine ilişkin büyüme verilerini bugün saat 10.00’da açıklayacak. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan 15 ekonomistin yılın 2. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5.2 olarak belirlendi. Ekonomistlerin büyüme beklentileri en yüksek yüzde 6.3, en düşük ise 4.5 oldu.

Pist tarafına bakan 451 odalı otel

İstanbul Yeni Havalimanı, modern ve fütüristik bir terminal oteline ev sahipliği yapacak. Ana terminal binası içerisinde yer alacak ve “dünyanın en büyük havalimanı otellerinden biri olacak” otel, hem kara hem de pist tarafına bakan toplam 451 odayla İngiliz otel işletmecisi YOTEL hizmet verecek. Otel, yolcular ve civar işletmeler için önemli bir konaklama merkezi olacak.

Ücretsiz internet hizmeti

Yolcuların rahatı ve konforu için akıllı sistem, beacon, kablosuz internet, telsiz ve yeni nesil GSM altyapısı ile LTE, sensör ve konuşan ‘nesneler’ ile donatılıyor. ‘İGA’ uygulamasıyla evden havalimanına olan ulaşım süreci rahatlıkla optimize edilebilecek. Yolcuların evden çıktığı andan itibaren bilet ve bagaj işlemlerine ulaşana kadar tüm deneyimleri için zaman yönetimi yapılabilecek.

En kısa yola yönlendirilecek

Terminal içerisinde gerçekleştirilen yoğunluk analizi ve kalabalık yönetimi sistemleri sayesinde yolcu gitmek istediği noktaya en kısa sürede yönlendirilecek ve zaman doğru kullanılacak. Uygulamada yolcuların uçağın kapısına yürüme süresi ölçülecek, yeterli vakit varsa yolcunun ilgilenebileceği bir ürünün olduğu mağazaya ya da tercih edebileceği bir restorana yönlendirme yapabilecek.

Robotlardan karşılama

Türk ve Çinli mühendislerin ortak geliştirdikleri robot yolcuları yönlendirecek. İGABOT çeviri hizmeti verecek, üzerindeki kameralarla birlikte öncelikli yolcuları tanıyacak ya da sakıncalı yolcuları merkeze haber verecek. Havalimanında ilk etapta 5 adet robot kullanılacak.

20 bin 316 koltuk

Terminal içerisinde toplam 20 bin 316 koltuk yer alacak. Bunların 17 bin 592’si Pier’lerde, 2 bin 724’ü ise terminal içerisinde bulunacak. İstanbul Yeni Havalimanı’nda anonslar bölgesel ve düşük ses seviyesinde yapılacak.

Tüm seyahat süreci optimize edilecek

Tek kelimeyle teknolojik ve ‘akıllı bir havalimanı’ olacak İstanbul Yeni Havalimanı, yolcuların evden havalimanına kadar olan seyahat sürecini optimize edecek. Şehir trafiğinden alınan veriler ile yolcuların evlerinin kapısından boarding kapılarına kadar tüm deneyimleri planlanarak zaman yönetimi yapabilmeleri sağlanacak. Havalimanı, Nesnelerin İnterneti’nden akıllı dijital saatler veya Sanal Gerçeklik Gözlükleri gibi giyilebilir teknolojilere uzanan birçok teknolojiyle donatılacak.

Dokuz bin kamera ve yüz tanıma sitemleri

İstanbul Yeni Havalimanı’nda 9 bine yakın kamera bulunacak. Kameralar, kartlı geçiş sistemleri, yüz tanıma, damar okuma, kamera ve radarlarla korunan 27 km’lik uzunluğa sahip akıllı çit, yolcunun 8 adet davranışının analizini ve sahipsiz bagajların takibini sağlayan analitik yazılımlar olacak. Çite yaklaşan herhangi bir objeyi 2.5 kilometre önceden fark edip uyaracak. Türkiye’nin jeopolitik konumu dolayısıyla yolcu güvenliği için yine çift güvenlikten geçilecek. (Akşam)