Yeni havalimanı'na 12-30 TL'ye ulaşım

İlk etabı 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer yapacak bagajlı lüks otobüslerin sefer saatleri ve ücretleri belli oldu. Buna göre günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak.İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak. En çok aracın konulacağı yer 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek.Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.İhaleyi kazanacak olan işletme araçları 25 Ekim’de hazır hale getirecek ve havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim’de hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca 660 ticari taksi ve 38 İETT otobüsü de Yeni Havalimanı’na yolcu taşıyacak.

METROYA DA SEFER

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 4 Eylül tarihinde yapacağı ihaleyi kazanacak olan işletme, 10 yıl süreyle İstanbul’da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle İstanbul Yeni Havalimanı arasında taşımacılık yapacak.İstanbul’un birçok noktasından İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşılabilecek. Metro bağlantılarına da otobüs seferleri konuluyor. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 adeti solo tip ve en az 46 koltuklu, en fazla 50 adeti en az 35 koltuk kapasiteli olacak.Araçlar İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek.

Araçlarda kameralar da yer alacak. Şoförün rahatça ulaşabileceği bir yerde çek-bas özellikli acil durum butonu bulunacak ve bu butona basıldığında alarm ve anlık kamera görüntüsü Kontrol Merkezi’ne gönderilecek..Her yolcu koltuğunda multimediaözelliklerine sahip dokunmatik LCD ekran olacak.