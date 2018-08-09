Yeni Havalimanı’na fetih gibi taşınma
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, 29 Ekim’de Yeni Havalimanı’na İstanbul’un fethi gibi 33 bin personel ve 5 bin TIR ile taşınacaklarını söyledi. Aycı, Yeni Havalimanı’nda 664 bin metrekare alanda 10’dan fazla tesisle THY’nin hizmet vereceğini belirtti.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 29 Ekim 2018’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma süreçlerini ve THY’nin 2018’in ilk yarı finansal sonuçlarını İstanbul’da düzenlendiği basın toplantısı ile açıkladı. Atatürk Havalimanı’ndan 45 kilometre uzaklıktaki İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınmanın dünya havacılık tarihinin en büyük havacılık taşınma olayı olduğunu ifade eden Aycı, bu taşınmada 33 bin personelin yer değiştireceğini belirterek taşınmayı Kartaca kralının ordusuna ve İstanbul’un fethinde Fatih Sultan Mehmet’in gemileri karadan yürütmesine benzetti. Aycı İstanbul Yeni Havalimanı’nın dünyanın en büyüğü olduğunun altını çizerek, ‘Üçüncü Havalimanı değil, Birinci Havalimanı’ ifadelerini kullandı.
5 BİN TIR'LIK YÜK
45 saat sürecek ve dünyada eşi benzeri görülmemiş büyüklükteki bir operasyonla ucuca eklendiğinde 300 kilometre uzunluğa ulaşan TIR’larla gerçekleştirilecek taşınmanın çok büyük bir iş olduğunu belirten Aycı, ağırlıkları 44 ton olan uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar 5 bin TIR’lık yükleri olduğunu söyledi. Bunun için Türkiye’nin en büyük nakliye firmalarından biriyle anlaştıklarını da ifade eden Aycı, taşınmanın 29 Ekim’den önce parça parça başlayacağını bazı uçakların havadan bazılarının ise karadan hareket edeceğini söyledi. Dünyadaki büyük taşınmalardan da söz eden Aycı “Tayland Bangkok’a 45 milyon kapasiteli havalimanına 80 filo büyüklüğüne sahip Thai Airways taşınmıştı. Katar Doha’daki 29 milyon yolcu kapasiteli havalimanına Qatar Airways taşınmıştı” dedi. Bu taşınmada Basın Ekspres Yolu’nun büyük önem taşıdığını da ifade eden Aycı, “Adeta bu yol taşınma için bir can damarı hizmeti görecek. Taşınma sırasında yollar kapatılacak mı başka ne olacak bu konuyla ilgili valilik ve büyükşehir belediyesi ile görüşmeler sürüyor” dedi.
664 BİN METREKARE
THY’nin Yeni Havalimanı’nda kendine ait terminalinin ikinci fazın açıldığı 2023 yılında geçeceğini şimdilik belli köprüleri isteyip aldıklarını anlatan Aycı “THY’nin 664 bin metrekare alandan fazla 10’dan fazla tesisimiz var yeni havalimanında. Aynı zamanda 7 adayı, 43 körüğü ve 58 kontuarı aldık. Yolcularımıza bu alanlarda hizmet edeceğiz” dedi. Yeni havalimanının özelliklerinde de söz eden Aycı “Terminalde kullanım alanı 1.4 milyon metrekare. Tüm fazlar tamamlanınca 6 pistle çalışacak. 35 bin metrekare ile en büyük duty free alanına sahip 10 bin metrekare ile dünyanın en büyük lounge’larını da biz açmış olacağız. Toplam ise 16 bin metrekare lounge olacak. 100 bin metrekare ticari alanı var bu havalimanının. 143 yolcu biniş köprüsüne sahip. 18 bin kapasiteli kapalı otopark var. Bu da sanırım ciddi bir kapasite. 22 bin araçlık da açık otopark ile 40 bin araçlık otopark alanı var. Metro ile şehir merkezine 26 dakikada seyahat mümkün. Havalimanı açıldıktan sonra metro da açılacak” dedi.
SIK SIK DENEME UÇUŞU
Yeni Havalimanı inşaatını sık sık gezdiğini ve denetlediğini anlatan Aycı, kamuoyunda bazı haberlerde yer alan havalimanındaki çöküntü, göçme gibi ifadelerin de gerçeği yansıtmadığını, büyük bir inşaat kompleksinde betonun kuruma süresinin bazen değişebildiğini ve bunun kamuoyuna kasıtlı olarak farklı yansıtıldığını anlattı. İnşaatı yapan müteahhitlere güvendiğini söyleyen İlker Aycı, “THY’nin Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaptan Pilot Aykut Alpa ile açılış öncesinde uçarak Yeni Havalimanı’na gideceğiz. Defalarca inip kalkacağız.İndikten sonra ne kadar sürede merdiven geliyor, nasıl bir operasyon yapılıyor. Buna tek tek bakacağız” dedi.
İLK UÇUŞ ANKARA’YA
THY’nin Yeni Havalimanı’ndaki ilk uçuşlarından da söz eden Aycı “Öte yandan İstanbul Yeni Havalimanı’ndan ilk uçuş 31 Ekim 2018 saat 14:00’da İstanbul’dan Ankara’ya yapılacak. İlk dış hat uçuşları KKTC ve Azerbaycan’a gerçekleştirilecek. Ankara’ya ilk uçuşta özel mekanları da selamlayacağız” dedi.
HOLYWOOD USULÜ FİLM
THY’nin yeni reklam filmi hakkında da bilgi veren Aycı, çekimlerin Hollywood’un ünlü yönetmenlerinden Ridley Scott tarafından yapıldığını belirterek, “Filmin çekimleri tamamlandı. Senaryo’da İstanbul ve Yeni Havalimanı anlatılıyor. Şu an montaj aşamasında. Reklam filmi tüm dünyaya İstanbul’u ve yeni kapı yani Yeni Havalimanı’nı tanıtacak” dedi.
YOLCULARDAN ANLAYIŞ BEKLİYORUZ
Yeni Havalimanı’na taşındıktan sonra yeni mekana alışmanın biraz zaman alacağını ifade eden Aycı, ilk günlerde havalimanını kullanan yolcuların bavul, rötar ve diğer konularda biraz sabırlı ve anlayışlı olmasını istediklerini söyledi. Her şeyin zamanla oturacağını Atatürk Havalimanı gibi Yeni Havalimanı’nı da karış karış ezberleyeceklerini anlatan Aycı bu konuda destek beklediklerini belirtti.
REKABETE ÇOK AÇIĞIZ
Dünyanın en çok noktasına uçan THY’nin yeni havalimanı ile beraber uçmadığı noktalara da yeni uçuşlar başlatacağını anlatan Aycı, dünyanın başka hava yollarının da Yeni Havalimanı’nı kullanacağını belirterek “Biz rekabeti çok önemsiyoruz ve buna çok açığız. Zaten dünya ile rekabet ediyoruz. Yeni Havalimanı uçmadığımız noktalara uçmamızı sağlayacak” dedi.
258 MİLYON DOLAR KÂR
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, şirketin ilk yarı bilançosunu da açıkladı. Aycı “THY’nin faaliyet kârı 258 milyon dolara ulaştı. Birim gelir yüzde 11.7 arttı. Geçen yıla göre THY yolcu sayısını yüzde 17.4 yükseltti. THY tarihinin en yüksek doluluğu yüzde 80. 4 oranına ulaştı” dedi.
43.2 MİLYON YOLCU
THY’nin Ocak-Temmuz 2018 trafik verilerine göre, Ocak- Temmuz 2017 döneminde 37.5 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,2 artışla 43.2 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 17, dış hatlarda yüzde 13.8 olarak kayıtlara geçti. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında aynı dönemde yüzde 10.4 artış gösterdi. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısı da yüzde 18.3 arttı. Yolcu doluluk oranı 3.8 puanlık artışla yüzde 81.2 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Temmuz 2017 döneminde 97.2 milyar iken, bu yılın aynı Türk Hava Yolları (THY), bu yıl yaklaşık 12.5 milyar dolar satış geliri elde etmeyi hedefliyor. Bu yıl iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 42 milyon olmak üzere toplam 75 milyon yolcu taşınmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, kapasite artışının yüzde 5-6 bandında olması, 2018 yılında yolcu doluluk oranının ise yaklaşık yüzde 81 olarak gerçekleşmesi beklendiği ve yüzde 21 artışla 1,3 milyon ton kargo taşınması hedeflendiği bildirildi. Açıklamada, “2018 yılında toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 9 artış öngörülmektedir” denildi.
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