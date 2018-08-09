Yeni Havalimanı’na fetih gibi taşınma

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 29 Ekim 2018’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma süreçlerini ve THY’nin 2018’in ilk yarı finansal sonuçlarını İstanbul’da düzenlendiği basın toplantısı ile açıkladı. Atatürk Havalimanı’ndan 45 kilometre uzaklıktaki İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınmanın dünya havacılık tarihinin en büyük havacılık taşınma olayı olduğunu ifade eden Aycı, bu taşınmada 33 bin personelin yer değiştireceğini belirterek taşınmayı Kartaca kralının ordusuna ve İstanbul’un fethinde Fatih Sultan Mehmet’in gemileri karadan yürütmesine benzetti. Aycı İstanbul Yeni Havalimanı’nın dünyanın en büyüğü olduğunun altını çizerek, ‘Üçüncü Havalimanı değil, Birinci Havalimanı’ ifadelerini kullandı.

5 BİN TIR'LIK YÜK

45 saat sürecek ve dünyada eşi benzeri görülmemiş büyüklükteki bir operasyonla ucuca eklendiğinde 300 kilometre uzunluğa ulaşan TIR’larla gerçekleştirilecek taşınmanın çok büyük bir iş olduğunu belirten Aycı, ağırlıkları 44 ton olan uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar 5 bin TIR’lık yükleri olduğunu söyledi. Bunun için Türkiye’nin en büyük nakliye firmalarından biriyle anlaştıklarını da ifade eden Aycı, taşınmanın 29 Ekim’den önce parça parça başlayacağını bazı uçakların havadan bazılarının ise karadan hareket edeceğini söyledi. Dünyadaki büyük taşınmalardan da söz eden Aycı “Tayland Bangkok’a 45 milyon kapasiteli havalimanına 80 filo büyüklüğüne sahip Thai Airways taşınmıştı. Katar Doha’daki 29 milyon yolcu kapasiteli havalimanına Qatar Airways taşınmıştı” dedi. Bu taşınmada Basın Ekspres Yolu’nun büyük önem taşıdığını da ifade eden Aycı, “Adeta bu yol taşınma için bir can damarı hizmeti görecek. Taşınma sırasında yollar kapatılacak mı başka ne olacak bu konuyla ilgili valilik ve büyükşehir belediyesi ile görüşmeler sürüyor” dedi.

664 BİN METREKARE

THY’nin Yeni Havalimanı’nda kendine ait terminalinin ikinci fazın açıldığı 2023 yılında geçeceğini şimdilik belli köprüleri isteyip aldıklarını anlatan Aycı “THY’nin 664 bin metrekare alandan fazla 10’dan fazla tesisimiz var yeni havalimanında. Aynı zamanda 7 adayı, 43 körüğü ve 58 kontuarı aldık. Yolcularımıza bu alanlarda hizmet edeceğiz” dedi. Yeni havalimanının özelliklerinde de söz eden Aycı “Terminalde kullanım alanı 1.4 milyon metrekare. Tüm fazlar tamamlanınca 6 pistle çalışacak. 35 bin metrekare ile en büyük duty free alanına sahip 10 bin metrekare ile dünyanın en büyük lounge’larını da biz açmış olacağız. Toplam ise 16 bin metrekare lounge olacak. 100 bin metrekare ticari alanı var bu havalimanının. 143 yolcu biniş köprüsüne sahip. 18 bin kapasiteli kapalı otopark var. Bu da sanırım ciddi bir kapasite. 22 bin araçlık da açık otopark ile 40 bin araçlık otopark alanı var. Metro ile şehir merkezine 26 dakikada seyahat mümkün. Havalimanı açıldıktan sonra metro da açılacak” dedi.

SIK SIK DENEME UÇUŞU

Yeni Havalimanı inşaatını sık sık gezdiğini ve denetlediğini anlatan Aycı, kamuoyunda bazı haberlerde yer alan havalimanındaki çöküntü, göçme gibi ifadelerin de gerçeği yansıtmadığını, büyük bir inşaat kompleksinde betonun kuruma süresinin bazen değişebildiğini ve bunun kamuoyuna kasıtlı olarak farklı yansıtıldığını anlattı. İnşaatı yapan müteahhitlere güvendiğini söyleyen İlker Aycı, “THY’nin Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaptan Pilot Aykut Alpa ile açılış öncesinde uçarak Yeni Havalimanı’na gideceğiz. Defalarca inip kalkacağız.İndikten sonra ne kadar sürede merdiven geliyor, nasıl bir operasyon yapılıyor. Buna tek tek bakacağız” dedi.