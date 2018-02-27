Yeni Havalimanı’na THY 600 TIR’la taşınacak

İstanbul’da yapımı süren Yeni Havalimanı’nda ilk fazın yüzde 80’i tamamlanırken, merak edilen en önemli sorulardan biri olan Türk Hava Yolları’nın (THY) Yeni Havalimanı’na nasıl taşınacağı konusu da netlik kazandı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 330 uçaktan oluşan THY’nin 18 saatte taşınacağını söyledi. THY ve THY’ye yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS), için toplam 600 civarında TIR’la yeni havalimanına taşınma işleminin gerçekleştirileceğini açıklayan Bilal Ekşi “Birinci günde oraya taşınmamıza herhangi bir engel yok. Yani biz birinci günde orada olacağız. Yolcumuzu hiçbir şekilde mağdur etmeden taşıyacağız. Birinci günde hazır olacak binalarımız için müteahhitlerimiz çalışmaya devam ediyor. Hat bakımı inşaatımız yüzde 40’lara doğru geldi. Diğer inşaatlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

DANIŞMAN TUTULDU

Şirketin taşınmasıyla alakalı yurt dışından danışmanlık aldıklarını anlatan ekşi “Her hafta arkadaşlar toplanıyor. İlk 18 saat içerisinde bize hizmet veren TGS şirketiyle birlikte biz de dahil olmak üzere yaklaşık 600’e yakın TIR, oraya malzeme taşıyacak. Dolayısıyla devasa bir operasyon ama tüm çalışmalar yapıldı” diye konuştu. Havalimanı’nın taşınma aşamasında operasyonel sorunların yaşanmaması için alınacak önlemler kapsamında son 24 saatlik dilimde uçuşların yüzde 50 düşürüleceğini dile getiren THY Genel Müdürü Ekşi taşınma işleminin ardından seferlerin kademeli olarak artırılacağına dikkat çekti. Ekşi “Yolcunun terminale alışması ve ani bir yoğunluk olup da herhangi bir yolcu mağduriyeti oluşmaması için birinci gün seferleri tedrici olarak yapıyoruz. Yani ilk iki saat yüzde 10 sefer yapacağız. Sonra bunu yüzde 30’a çıkartıyoruz. İkinci gün yüzde 75’e üçüncü günde de yüzde 100’e çıkarıyoruz” dedi.