Yeni hedefimiz ‘Ulusal Genç İstihdam Stratejisi’

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı İstanbul’da başladı. 5 Ekim’e kadar sürecek olan zirvenin açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım genç işsizliğin önüne geçmek için ‘Ulusal Genç İstihdam Stratejisi’ni hedeflediklerini belirterek bu belgenin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Yıldırım Yıldırım “Hükümet olarak istihdam alanındaki temel yaklaşımımız daha fazla daha nitelikli iş imkanı oluşturmaktır. Burada çalışma barışı ve çalışanlarımızın huzuru, bizim önceliğimizdir. Bu amaca yönelik olarak bir yandan ekonomi büyürken, diğer yandan mevcut iş gücü, potansiyelimizin niteliklerine uygun emek, alın teri ve istihdam dostu bir büyümeyi hedefliyoruz. İş gücü piyasasının daha etkin işlediği bir ortamda işsizliği kalıcı şekilde makul oranlara indirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

MAĞDURİYET KALKACAK

Yıldırım “Mesleki eğitim başta olmak üzere politikalarımızı geleceğe yönelik şekillendiriyoruz. Çalışma hayatının düzenlenmesi konusunda atacağımız daha birçok adım var. Bunu işçi, memur sendikalarımız, işverenlerimiz, hükümet, bakanlığımız bir mutabakat içinde. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla değil. Karşılıklı görüşerek, konuşarak, ülke gerçeklerini, ülke ihtiyaçlarını dikkate alarak bütün kesimlerin makul bir zeminde buluşmasını sağlayarak başaracağız. Bu kolay bir iş değil. Oksijen ile ateş gibi. Farklı beklentileri makul bir yerde buluşturmak... Asıl başarı burdadır. Her iki tarafı da mağdur etmeyecek” dedi.

Yıldırım Türkiye’nin son 10 yılda istihdama katılım açısından yüzde 45’lerden, yüzde 55’lere yükseldiğini söyledi. Her yıl iş gücüne katılımın, bulunan iş sayısından fazla olduğunu anlatan Yıldırım, “Her yıl Türkiye 1 miyon vatandaşına iş buluyor. Bu ne demektir? Yeni fabrikalar, iş alanları açılıyor ama istihdama katılım 1 milyon 300 bin. Bunu da neyle yapacağız? İstikrarla yapacağız” dedi. Yıldırım sendikacılığın da artık ücret sendikacılığı olmaktan çıktığına dikkati çekti. Bu sendikacılık anlayışının çok eskide kaldığını ifade eden Yıldırım, 30-40 yıl önceki “Ben alacağım ücrete bakarım” sendikacılık anlayışının artık bittiğini söyledi.

Yıldırım şunları söyledi: “Sosyal adaleti, gelir dağılımındaki birbirine yakınlığı, çalışma hakkını, iş güvenliğini, iş güvencesini ve örgütlenmeyi son derece önemsiyoruz. Sendikalaşmaktan, örgütlü olmaktan korkmayalım. Hiçbir zararı yok. Olaylara bakış ortak olsun.”