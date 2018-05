Yeni imar affı son dakika neleri kapsıyor? 2018 İmar affı ne zaman çıkacak? İmar barışı nasıl olacak? Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu'nda müjdesini verdiği imar barışı nedir? Vatandaşın ilgi ile takip ettiği konular arasında yer alan imar barışı kimleri kapsıyor? Tapusu olmayanlara belge imkanı tanıyan imar barışının detayları nelerdir? Tapular ne zaman verilecek? soruların yanıtları merak konusu oldu. İmar barışı ile uzun yıllar devam eden ve vatandaş ile devleti karşı karşıya getiren sorun çözülüyor. Çıkacak yasayla yıkım kararları ve cezalar duracak, devlet vatandaşla helalleşecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı imar barışının detayları netlik kazanmaya başladı. İmar barışı kapsamında çürük olmayan, iskansız yapılar cüzi bir ücret karşılığında kayıt altına alınarak iskan verilecek. Belgesiz ruhsatsız yapılara kayıt imkanı verecek olan imar barışı ile ilgili yapılacak düzenlemenin detayları haberimizde sizler için derledik.



1-Hangi yapılar faydalanacak? 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar imar barışından yararlanacak.



2-Kaç yapı faydalanacak? Türkiye’de bağımsız yapı sayısı yaklaşık 9 milyon 554 bin, bağımsız birim sayısı da 26 milyon 358 bin civarında. Türkiye’deki bağımsız birimlerin (konut-işyeri) yaklaşık yüzde 50’sinde imara aykırılık olduğu açıklandı. Bu durumda 13 milyon yapı sorunlu.









3-Herhangi bir ödeme yapılacak mı? Yapı değerinin yüzde 3’ü belirlenen hesaplara ödenecek.100 metrekarelik bir ev için ödenecek tutar 2 bin 250 liradan başlayacak. Lüks konutta ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alma bedeli 5 bin liraya kadar çıkacak. Ancak cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi için bedelin iki katı ödenecek.



4-Bedeli kim belirleyecek? Bedelleri artırmaya, düşürmeye, kademelendirmeye veya başvuru süresini uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili.



5-Başvuru nereye yapılacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilen direceği kuruluşlara başvuru yapılacak.



6-Başvuru nasıl yapılacak? Vatandaş kendi rızasıyla müracaatını yapacak. Vatandaşın beyanı esas alınacak.



7-İmar barışında son başvuru tarihi ne zaman? Son gün 31 Aralık 20018 olarak belirlendi. Ancak Bakanlar Kurulu’nun bu süreyi 1 yıl uzatma hakkı var.



8-Başvuru sonrasında bir belge alınacak mı? Başvuru sonrasında vatandaşa ‘yapı kayıt belgesi’ verilecek.



9-2017 sonrası yapıların durumu ne olacak? Bu tarihten sonrasıyla ilgili en ağır cezalar gündeme gelecek. Bu cezaların içinde hapis cezası da olacak.



10-Yapı Kayıt Belgesi ne tür avantaj sağlayacak? Kayıt belgesi bedelini ödedikten sonra vatandaş; elektrik, su, doğalgaz gibi kamu hizmetlerinden rahatça yararlanacak.



11-Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerli olacak? Yapı Kayıt Belgesi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli. Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.



12-İmar barışı ile kat mülkiyeti alınabilecek mi? Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi’nin ve maliklerin yarısının muvaffakiyetinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kat mülkiyeti tesis edilebilecek.



13-Bina, Hazine arazisi üzerindeyse ne olacak? Hazineye ait arazi üzerine inşa edilmiş olması halinde bu taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilecek. Yapı Kayıt Belgesi sahipleriyle, bunların kanuni veya akdi hedeflerinin talepleri üzerine taşınmazlar bakanlıkça rayiç bedel üzerinden satılacak.



14-Kat irtifakı yoksa ne olacak? Kat irtifakı kurulamamışsa kat sahiplerinin % 50’yi aşan bir oranda müracaatları olursa kat irtifakına geçebilecekler. Kat mülkiyetini ayrı ayrı kurabilecekler. Herkes arsadan tapu yerine, dairesinin tapusunun sahibi olmuş olacak.



15-Yıkım kararı varsa ne olacak? İdari para cezaları varsa bunlar düşecek.



Af mı geldi? Yapılan ‘imar affı’ değil ‘imar barışı’. Yapı kayıt belgesi bu yapıların yenilenmesi halinde sahibine bir hak sağlamıyor, bir müktesep oluşturmuyor. Eğer yapı sahibi, yapıyı yıkıp da yeniden yapmak istiyorsa belediyeye müracaat edecek. Hali hazırdaki fazlalığı veyahut da aykırılığı legal hale getirip de yeni bir hak sağlayarak, yıkıp aynısını yapacak imkan verilmiyor.



16-İhtilaf bitiyor mu? Yapı kayıt belgesiyle vatandaş devletiyle artık helalleşiyor, rızalaşıyor, barışıyor. Soruşturmalar, mahkemelik durumlar, ihtilaflar tamamıyla bitiyor.



17-Partizanlık olacak mı? Bazı belediye başkanlarının partisinden olmayanlara yönelik olumsuz tavırları düzenlemeyle ortadan kalkıyor.



18-Devlete külfet mi getiriyor? Hazine arazisi vatandaşa en uygun bedelle satıldığı için için bir taraftan Hazine kazanmış oluyor. Bir taraftan da vatandaş kendi evini, iş yerini yasallaştırıyor. Bunu gerekirse bankalar nezdinde bir değer haline geldiği için ekonomik olarak da kullanabiliyor.



19-Devletin kazancı ne olacak? Vatandaşın müracaatıyla gelirin düzeyi ortaya çıkacak. Ancak beklenti 40-50 milyarlar TL seviyesinde bir gelirin elde edileceği yönünde.



20-Elde edilen gelirler nerede kullanılacak? Elde edilen bedelin kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık için kullanılacak. İmar barışından elde edilecek gelir belediyelere sıfıra yakın faizli, 3 yıl ödemesiz olarak kullandırılacak.



21-Denetim nasıl yapılacak? Yapı denetim firmaları denetimi yapacak. Yapı denetim firması, elektronik ortamda sıralı sistemde belirlenecek.









22-Depreme dayanıksız yerler legal hale mi gelecek? Depremsellik ayrı bir konu.



23-Yeni kaçak yapılar ortaya çıkar mı? Yapılanmalar hava fotoğraflarıyla tespit ediliyor. Kimsenin bugün bir şey yapma ihtimali yok, yapsa bile yasadan yararlanma imkanları yok.



24-Ödeme kolaylığı sağlanacak mı? Rahat ödenebilsin diye 3-5 taksit yapılması gündemde. Taksitlendirme ve diğer konular, Komisyon’da netleşecek.



25-İmar barışında Boğaz istisna tutulabilir



İmar Barışı’nı da içeren tasarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Boğazı’nın düzenlemeden istisna tutulabileceğini duyurdu. Özhaseki “Boğaz’ın öngörünümünde kalan kısımlar bundan muaf olsunlar. Yani istisna maddesi olarak gelsin, bu haktan istifade edemesinler. Çünkü bu Boğaz bir tane, ikinci bir Boğaz yok. O Boğaz’ın öngörümünde yasa ne emrediyorsa o yapılsın ki biz o boğazla iftihar edelim” dedi. Belediyelerin, kaçak yapıların yıkılması için açtıkları ihalelere müteahhitlerin katılmaması nedeniyle bu ihalelerin düştüğünü ve belediye başkanlarınca bu yöntemin, kanuna karşı hile şeklinde kullanıldığını aktaran Özhaseki, “Bazıları da ahlaki bir şey olmamakla birlikte bunu bir koz olarak kullanıyor, kaçak olarak gördüğü mesela 20 yer varsa, eğer iş yeriyse gidip her birinin gözüne bir gözüküyor ay başlarında. Bu da kulağımıza geliyor. Bunları da biliyoruz” dedi.



Yeni pakette yeni fırsatlar var



Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca (TKDK) Ankara’yı kapsayacak 18 projenin sözleşmesi ve bir projenin temel atma töreni ile 25 tesisin açılışı yaıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katıldığı törene hükümetin açıkladığı ‘müjde paketi’ damgasını vurdu. Törende konuşan Bakan Sarıeroğlu “Yeni pakette yeni fırsatlar var” dedi. Sarıeroğlu, “Tarım işçilerimizle ilgili geçmişte uygulamaya koyduğumuz Ek-5 ile ilgili yeni bazı düzeltmelerimiz hayata geçecek. Daha avantajlı ve daha tercih edilebilir bir hale getirilmesiyle ilgili olarak çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Bakan Fakıbaba ise törende, sözleşmesini imzaladıkları 18 proje ile açılışını yaptıkları 25 tesise toplam 47 milyon TL hibe sağlayacakl.arını söyledi.



İMAR BARIŞI NEDİR?



Bakanlar Kurulu'nda çıkan karara göre imarsız yapılar artık kayıt altına alınacak. Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamaya göre, mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecek. Ülkemizde 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacak.



Başbakan Yıldırım 50 yıllık kangren olmuş bir meseleye çözüm getireceklerini duyurduğu imar barışına ilişkin açıklamasında, "Bu konuda çok kapsamlı çok köklü aşağı yukarı son 50 yılın artık kangren olmuş sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısıdır. Bu imar barışı nasıl işleyecek? Türkiye’de şu anda 25 milyon civarında bağımsız bina var. Fakat neredeyse yarısı kadarı maalesef geçmiş yıllarda, özellikle de bunun büyük kısmı 2000 yılından önce yapılmış, imarsız yapılmış. Başkasının mülküne yapılmış, hazine arazisine yapılmış, meraya yapılmış, mülkiyet sorunu var.



Bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamış. İlaveler var, uygunsuzluklar var. Başka ne var? Bu yapıların tabi mülkiyet sorunu olduğu için arsa gözüküyor, tapusu yok. Tapuyu nasıl alacak? Hem arsa kendinin değil, yapı kullanım izni yok, bütün bu konulardan dolayı ne ortaya çıkıyor? Vatandaş su alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor. Yapıyorsa da kaçak, yine suç işlemiş oluyor." ifadelerini kullandı.







İMAR BARIŞI HANGİ BİNALARI KAPSIYOR?



İmar Barışı'ndan en çok yararlanacak ilin İstanbul, ilçenin ise Güngören olması bekleniyor. Güngören ilçesinde 288 bin adet, Esenler ilçesinde 285 bin adet ve Üsküdar ilçesinde 208 bin adet ruhsatsız yapı stoğu var. Büyükşehirler başta olmak üzere yapılmış ve bir türlü kullanım, ruhsat ve imar izni alamamış tahminen 12-13 milyon civarında konut bulunuyor.



İmar Barışı bu konutların tamamını kapsayacak. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek. Ancak yüzde 3'ün tek tip olarak uygulanması öngörülüyor. Vatandaş her bir dairesini bağımsız birim olarak tanımlayabilecek. İhtilaflı yapılar için hazırlanan bu çalışmada usulsüz uygulamalara izin verilmeyecek. Başlangıç tarihi 31 Aralık 2017 olacak. İmar çalışması gündeme gelir gelmez kaçak inşaat yapanlar barıştan yararlanamayacak.



İMARSIZ YAPILARA TAPU VERİLECEK Mİ?



İmar barışı konusuna ilişkin detayları bir açıklama yapan Yıldırım, bunun bir imar affı değil, imar barışı olduğunu belirtti. Yani imarsız, kaçak yapılara normal bir tapu değil bir kayıt belgesi verileceğini açıkladı.



Vatandaşın artık malı ile rezil olmayacağını bildiren Başbakan, "Ne yapacağız? Burada bunları bir yapı kayıt belgesi vereceğiz. Çevre şehircilik bakanlığı bütün bunların tespitini yapacak. Ve bundan sonra da bu yapı kayıt belgesi daha sonraki imar alacaksa imar alırken işine yarayacaksa, veya kentsel dönüşüme gidecekse öncelik tanınacak. Veya tapu verileceği zaman da bu belge aranacak. Böylece vatandaş elindeki malıyla rezil olmuş vaziyette. Malı var ‘benim’ diyemiyor. 30 sene kullandığı evine benim diyemiyor. İmarla ilgili, mülkiyetle ilgili, elektrik, su altyapıyla ilgili sorunu var. Bina yapmış, arsa gözüküyor. Bütün bunları sona erdirecek reform düzeyinde düzenleme." dedi.



"İMAR AFFI DEĞİL, İMAR BARIŞI"



"Düşünün 13 milyon bina. Her birinde 5 kişi yaşasa ne kadar büyük bir nüfusa hitap ediyor. Ben İzmir’den biliyorum yapıların yüzde 62’si kaçak bir de depreme dayanıklı değil. Bu ilk ve en önemli adım. Bu bir imar affı değildir. Bu bir imar barışıdır. Fark ne? İmar affı olsa, artık bu hakkı aldıktan sonra istediği gibi yıkar yapar kat fazla atar, sınırları geliştirir, emsalini değiştirir. Bunlar yok. Diyor ki kardeşim bu binanı ne zaman yaptın? 1982’de. Şimdi bu binanı tanıyorum. Elektrik mi almak istiyorsun, buyur al. Bir engel yok. Ama ben buraya kat atacağım. Yıkıp yeniden yapacağım, o zaman bir dakika diyecek. Belediyeye gidecek yapı kayıt belgesiyle. Oranın emsali neyse onu belediyeden alacak yeniden yapacak. Kurallar ne diyorsa o."



YAPI KAYIT BELGESİ ÜCRET KARŞILIĞINDA VERİLECEK



İmar barışı kaydı sonrasında belirlenen 900 liralık inşaat metrekare fiyatı üzerinden değerleme yapılacak. Başvuruda bulunanlar yapı maliyeti ve arsa emlak değerinin toplamı üzerinde yüzde 3 kayıt bedeli yatırılması öngörülüyor.İmar barışı ile beraber imarsız yapıların kayıt altına alınacağı ve hak sahiplerine Yapı Kayıt Belgesi verileceğini açıklayan Yıldırım, bu belgenin sembolik bir ücret karşılığında dağıtılacağını ifade etti.



"Bunun için sembolik bir ücret alınacak. Bir yapı kayıt belgesi alabilmek için… Bunun emlak değeri, bilinen değeri üzerinden yüzde 3 bir para alınacak. Ayrıca kat mülkiyeti ve tapuya geçtiği zaman da onlara da yine aynı yüzde 3 bir para alınacak. Böylelikle vatandaş oturduğu evinin sahibi olacak. Ve kaçak göçek olmaktan da kurtulacak, rahatlayacak.



Buradan para gelecek. Yani hatırı sayılı bir kaynak oluşacak. Bu kaynağı da deprem dönüşümüne ve bu çarpık yapılaşmaların düzenli, yaşanabilir, okuluyla parklarıyla yaşanır bir kentsel dönüşüm çalışmalarında kaynak olarak kullanacağız. Dolayısıyla buradan gelen para buraya yine alt yapının şehirleşmenin güzelleşmesi için kullanılmış olacak."







BEDELLER KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KULLANILACAK



Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak belirlenen ücretin yeni bir kaynak oluşturacağını belirten, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Vatandaşın evi iş yeri yasallaşıyor. Ekonomik olarak da kullanabiliyor. Bunun karşılığında kredi alıyor. İkinci bir fayda. Konut üzerinden iş yeri üzerinden vergiler alınabilecek. Toplamda bir gelir elde edeceğiz. Öngörülerimiz var ama. Müracaatla birlikte ortaya çıkacak. Bu bedel kentsel dönüşüm için kullanılacak. Buradan elde ettiğimiz geliri belediyelere üç yıl ödemesiz 0 faizle kredi kullandıracağız. Her yıl ortalama 500.000 hane planlıyoruz. Şehirleri dönüştürüyoruz. En az 150 milyar civarında piyasaya para gelmesini bekliyoruz." dedi.



İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılan konut ya da işyerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvurulacak. Kayıt belgesi evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak. Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak. Başvuru tarihi bu yılın sonunda bitecek, hükümet gelen taleplere göre bu süreyi bir yıl daha uzatabilecek. İmar Barışı başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak.