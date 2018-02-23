Çin, Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcistan güzergahını izleyecek "Yeni İpek Yolu"nun Avrupa'ya açılan kapısı Türkiye olacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2013'te Astana'da "Yeni İpek Yolu 2. Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu" çerçevesinde, Kazakistan Demiryolları Ulusal Şirketi AŞ, Azerbaycan Demiryolları AŞ, Gürcistan Demiryolları AŞ başkanları tarafından Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahını Geliştirme Koordinasyon Komitesi'nin kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Komite, Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı'na yük akışını artırmak amacıyla 2014'te kuruldu.

Komite üyelerinin yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla da geçen yıl Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Uluslararası Birliği oluşturuldu. Geçen hafta imzalanan protokolle Türkiye de söz konusu birliğin daimi üyesi haline geldi.

Çin, Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcistan güzergahını izleyecek Yeni İpek Yolu, Türkiye'den Avrupa'ya uzanacak. Türkiye, yolun Trans-Hazar koridoru olarak ifade edilen hattında ana aktörlerden biri oldu. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı da kapsayan koridor, Çin'den Avrupa'ya, Rusya'dan Güney Asya ve Afrika'ya kadar ulaşımı kolaylaştıracak.

"Koridorda bu yıl 4 milyon ton yük taşınacak"

Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Kanat Alpysbaev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars-Bakü-Tiflis Demiryolu Hattı'nın açılmasıyla Trans-Hazar koridorunun tamamlandığını söyledi.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Birliğe katılmasının önemine dikkati çeken Alpysbaev, koridorda geçen yıl taşınan yaklaşık 2 milyon tonluk yükün bu yıl 4 milyon tona çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye'nin de katılımıyla söz konusu hedefe ulaşılabileceğinin altını çizen Alpysbaev, Türkiye üzerinden yıllık 1 milyon ton yük taşınmasının beklendiğini dile getirdi.

Alpysbaev, Türkiye'nin coğrafi olarak hem Kafkas bölgesi hem de Orta Asya ile stratejik ortaklığının bulunması nedeniyle Trans-Hazar koridoruna bağlantı sağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Söz konusu koridorda taşınacak 4 milyon ton yükün büyük kısmını Kazakistan'ın tahıl ürünleri oluşturacak. İleride hem kömür hem metal taşımacılığı için kullanılacak koridorda, Türkiye'den giyim, tekstil, inşaat malzemeleri gibi ürünler taşınacak."

"Çin ile Avrupa, Türkiye aracılığıyla birleşecek"

Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Uluslararası Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cavid Gurbanov da "Orta Koridor" olarak da adlandırılan Trans-Hazar güzergahı için Türkiye'nin daimi üyeliğinin gerçekleşmesiyle kardeş ülkelerin demiryoluyla birleşmesinin sağlandığını söyledi.

Çin ile Avrupa'nın Türkiye aracılığıyla birleşeceğine işaret eden Gurbanov, Türkiye üzerinden taşımacılığın başladığını bildirdi.

Gurbanov, koridordaki eksikliklerin zaman içinde giderileceğini belirterek, iş birliğinin üye tüm ülkelere katkı sağlayacağını kaydetti.

Türkiye üzerinden Avrupa'nın tüm ülkelerine ve İngiltere'ye kadar taşımacılığın yapılabileceğini anlatan Gurbanov, Trans-Hazar taşımacılığından beklentisinin büyük olduğunu ifade etti.

Gurbanov, bu yıl 4 milyon ton yük taşınması planlanan koridorda, ilerleyen zamanlarda taşınan yük miktarının 17 milyon tona çıkmasını istediklerini dile getirdi.

"Koridorda Türkiye söz sahibi"

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt da Trans-Hazar taşıma koridorunun, Çin'den Avrupa'ya uzanan tarihi İpek Yolu olarak bilinen hattın önemli bir kısmını oluşturduğunu belirtti.

Koridor üzerindeki demiryolu ve liman otoriteleriyle Hazar Denizi üzerindeki gemi işletme otoritelerinden oluşan uluslararası birlikte artık Türkiye'nin de söz sahibi olacağına işaret eden Kurt, koridorda Çin'den Avrupa'ya, Rusya'dan Güney Asya ve Afrika'ya kadar uzanan çok önemli bir hinterlanda hizmet eden uluslararası lojistik ve taşıma yapılabileceğini söyledi.

Kurt, koridor üzerinden 100 milyon tona yakın yükün akmaya hazır olduğuna dikkati çekerek, demiryolu hattındaki lojistik hizmetin tamamlanmasının ardından söz konusu taşımanın gerçekleşebileceğini kaydetti.