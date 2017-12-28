Yeni iş kollarında tüm fırsatları değerlendireceğiz

Türkiye'nin en büyük sanayi, üretim, perakende ve finans kuruluşlarından pek çoğunu bünyesinde barındıran Sabancı Holding’in 2018 yılı hedef ve amaçları yine yatırım odaklı oldu. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, teknoloji, dijitalleşme ve eğitimi, önümüzdeki dönemin üç önemli fırsatı olarak nitelendirerek “Sanayi 4.0 uygulamalarından, kompozit gibi yeni iş kollarına kadar her türlü fırsatı değerlendireceklerini” söyledi. Güler Sabancı, Sabancı Topluluğu çalışanlarına yönelik olarak yayınladığı yeni yıl mesajında, 2017 yılını değerlendirirken, geleceğe ilişkin beklentilerini dile getirdi. Sabancı “Dünyanın yeniden toparlanması ve büyüme trendine geçmesi küresel ekonomide en dikkat çekici gelişme oldu. IMF uzun yıllardan sonra ilk defa tahminlerini yukarı doğru revize etti” dedi.

BÜYÜME TEKNOLOJ İLE PARALEL

Türkiye’nin büyümesini ele alan Sabancı, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.1 ile son 6 yılın en hızlı büyümesini kaydetti. Bu, rakam OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Bu rakam hepimiz için umut vericidir ancak tüm göstergelere yansıyarak sürdürülebilir bir zemine oturması hepimizin önceliği olmalıdır. Bu noktada, küresel rekabette öne geçmek için ülke olarak önümüzde üç önemli fırsat görüyoruz: teknoloji, dijitalleşme ve eğitim. Dünyanın içinden geçtiği ve iç içe geçen bu süreçte tüm ülkeler bu üç temel konuda yolunu bulmaya çalışıyor. Öncelikle, katma değer yaratan teknoloji yatırımları çok büyük bir önem taşıyor. Teknolojik anlamda dünya tarihinin en hızlı dönüşümüne tanık oluyoruz. Üstelik bu dönüşüm, ‘daralan aralıklarla’ ve ‘hızlı sıçramalarla’ hayatımızı şekillendiriyor. Ekonomik büyüme de, teknolojideki değişimle paralel bir gelişim gösteriyor. Dolayısıyla, yarının güçlü ekonomileri arasında yer almanın tek yolu, buradan geçiyor. “

YENİ NESLİN SABANCISI

Üç fırsatı yakalayarak kazanmak için bugünden adımlar atmak gerektiğini belirten Sabancı “Sabancı Topluluğu olarak, biz de önümüzdeki dönemi bu göstergeler üzerine inşa ettik. 2017 yılı Sabancı Topluluğu için dönüşüm yılı oldu. 90 yılı aşan hikayemizde yeni bir başlık açtık. CEO’muz Mehmet Göçmen’in liderliğinde, yeni yönetim ekibimizle birlikte koşulmaya başlanan bu yeni etapla birlikte, biz artık sadece ‘Türkiye’nin Sabancı’sı değil, ‘Yeni Neslin Sabancı’sı’ olacağız. ‘Yeni Neslin Sabancı’sı olarak önümüzdeki dönemde de ekonomimizi dünyada hak ettiği yere ulaştıracak katma değerli üretimin öncüsü olmaya, dijital dönüşümün dokunduğu her alanda değişime liderlik etmeye, teknoloji odaklı yatırımlarımızla ülkemizin geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu noktada da Sabancı Topluluğu’na düşen, örnek ve öncü olmaktır. Ortaya koyduğumuz yeni vizyona katkıda bulunacak sanayi 4.0 uygulamalarından, kompozit gibi yeni iş kollarına her türlü fırsatı önümüzdeki dönemde değerlendireceğiz” dedi.