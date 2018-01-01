Yeni işsizlik maaşı ne kadar nasıl hesaplanır İşte 2018'de verilecek işsizlik maaşı

İşsizlik maaşı ne kadar nasıl hesaplanır? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? 2018 yılında asgari ücretle birlikte işsizlik maaşına ne kadar zam geldi? soruların yanıtları belli oldu. 2018 yılı asgari ücretin geçtiğimiz günlerde belirlenmesinin ardından merakla beklenen işsizlik maaşları da belli oldu. 2018'de uygulanacak işsizlik maaşı en düşük 811 TL, en yüksek ise bin 623 lira olarak verilecek. Asgari ücret artınca asgari ücrete endeksli hesaplanan bazı ücretler de arttı. Geçen sene en düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL olmuştu. Peki İşsizlik maaşı nasıl alınır? Kimler işsizlik maaşından faydalanabilir? İşsiz kalanlar hangi durumlarda işsizlik maaşına başvurabilir? Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti de, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükselmişti. İşte işsizlik maaşını hesaplamanın formülü...



İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?



İşsizlik maaşı, her çalışanın işsiz kalması halinde güvencesidir. Son dört aylık brüt maaşa göre hesaplanan, 6,8 ve 10 aylık sürelerde kendi imkanlarımız veya İŞKUR tarafından mesleğimize uygun iş bulana kadar geçinmemizi sağlayan ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan aylıktır.



İŞTE 2018 RAKAMLARI...



2018'de ise işsizlik maaşı, en düşük 811 lira oldu. İşsizlik maaşının üst sınırı bin 623 lira olarak uygulanacak.



İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?



İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor.







İŞSİZLİK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?



Çalışanların işsiz kaldığında en büyük güvencesi, işsizlik ödeneği. 10 aya kadar maaş imkanı var. Üstelik sadece işten çıkartılanlar değil, istifa edenler de belli şartlarda bunu alabiliyor. İşte 10 soruda işsizlik ödeneği...



İşsizlik halinde çalışanların en büyük garantisi işsizlik ödeneği oluyor. Ancak işsizlik maaşı almanın bazı şartları bulunuyor. 10 aya varan işsizlik maaşıyla ilgili tüm soru ve cevapları bulabileceksiniz. İşte işsizlik ödeneği ile ilgili sorularınızın yanıtları:



SİGORTA ŞART



Kimler, işsizlik sigortası kapsamında?



Bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler kapsamda bulunuyor.



İşsizlik maaşından yararlanabilme koşulları nelerdir?



İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik maaşından yararlanabiliyor. İŞKUR'a başvurular şahsen ya da elektronik ortamda www. iskur.gov.tr portalı üzerinden yapılabiliyor. Başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.



İstifa halinde işsizlik maaşı alınabilir mi?



Haklı fesih nedeniyle işten ayrılınırsa alınabilir. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da işsizlik maaşını gerektiriyor. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, maaşını eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır. Tabii işsizlik maaşı için gerekli şartları taşımak en önemli şart.







NE KADAR KESİNTİ YAPILIYOR?



İşsizlik sigortası primleri hangi kazanç üzerinden ve hangi oranda kesiliyor?



İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80 ve 82'nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 devlet payından oluşuyor.



PARA NEREDEN, NASIL ALINIYOR?



Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneklerini İŞKUR'a başvurduktan sonra ne zaman, nasıl ve nereden alabilirler?



İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır. Sigortalı işsizler, TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilir.