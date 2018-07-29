Yeni kaçak yapılara izin yok

İmar Barışı’nın 31 Aralık 2017’den önceki yapıları kapsamasına rağmen bazı bölgelerde yeni inşaatların yükselmesi bakanlığı harekete geçirdi. Özellikle karadeniz yaylalarında göze çarpan kaçak yapı hareketliliği üzerine Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, belediye başkanlarından yeni kaçak yapılara müsaade etmemelerini istedi. İzmir’de valiliği ziyaret eden Kurum çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine vatandaşların İmar Barışı’ndan 31 Ekim’e kadar faydalanabileceğine dikkati çekerek “Bugüne kadar bununla ilgili 3 milyon 158 bin başvuru oldu. İzmir’de de 275 bin başvurumuz var ve yaklaşık 1 milyar lira da Hazine’ye kaynak sağlanmış oldu” dedi.

MÜSAADE ETMEYİZ

Konuşmasında İmar Barışı ile uyarılarda bulunan Bakan Kurum, şunları ifade etti: “İmar Barışı ile ilgili denetimleri yapıyoruz. Şunu çok net söylemek istiyorum, İmar Barışı yeni kaçak yapı yapma kanunu değildir. Şu an biz kaçak yapı yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. 2017 sonuna kadar yapılan yapıları ilgilendiriyor, dolayısıyla buradan bütün belediye başkanlarınıza duyuruyorum, kesinlikle yeni bina yapılmaması noktasında hassasiyetlerini göstermelerini kendilerinden rica ediyorum. Buna ilişkin ekiplerimiz yine sahadalar bizim tabiat varlıkları alanlarında, çevre koruma alanlarında yeni yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Yeni yapılan yapılarla ilgili kanuni işlem neyse gereğini yapacağız.”

Kurum, millet bahçesi projesini İzmir’de de hayata geçireceklerini bununla ilgili çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Kurum, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaretinin ardından daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile görüştü.

ALTYAPIYA ÇÖZÜM

Murat Kurum, İzmir’in altyapı, feribot ve kıyı ile ilgili problemlerinin çözüme kavuşturulması gerektiğini aktararak, yargı sürecinde olan katı atık sisteminin bir an önce hizmete girmesi için davadaki gerekçelerin giderilerek sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Aziz Kocaoğlu ise işin içerisinden gelen biri olarak kentin problemlerinin çözümünde Bakan Kurum’un büyük katkısının olacağına inandığını söyledi.