Yeni Mercedes A serisi ilklerle geldi

Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki temsilcisi Yeni A-Serisi, Amsterdam’daki dünya lansmanında tanıtıldı. 2018’in ikinci çeyreğinden itibaren ilk etapta iki benzinli ve bir de dizel motor seçeneğiyle yollara çıkmaya başlayacak olan Yeni A-Serisi, MBUX - Mercedes-Benz User Experience ile donatılan ilk Mercedes-Benz modeli olurken, S-Serisi’nde de kullanılan yarı otonom sürüş teknolojileri, Pre-Ssafe Plus, iki parçalı Aırpnel ya da Multıbeam Led farlar gibi donanımlarıyla kompakt sınıfta pek çok ilki sunuyor. Mercedes-Benz’in yalın tasarım felsefesi ışığında nihai görünümüne kavuşan Yeni A-Serisi, 0.25’lik c değeri ve 2.19 metrekarelik yüz alanı (A) ile sınıfının en aerodinamik otomobili oluyor.

YENİ TASARIM

Yeniden ele alınan ölçüler ve gövde orantılarıyla Mercedes-Benz A-Serisi’nin tasarımı yeniden yorumlandı. Yeni A-Serisi’nin sportiflik ve dinamizm odaklı dış tasarımı, duyuları harekete geçiren bir görünüm sergiliyor. Aşağıya doğru kıvrılan motor kaputu ve krom süslemelerle meşale formlu gündüz farlarına sahip ince tasarımlı LED ön farlarıyla yenilikçi ön tasarım dinamik ve son derece çekici bir görünüm sunuyor. Tasarımı modernize edilen ve markanın imzası niteliğindeki ön ızgara “Yıldız”a ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Merkezi gümüş yatay çıta ile ikiye bölünen ve elmas görünümlü süslemeleriyle kalite algısını daha da arttıran ön ızgara da dâhil olmak üzere ön tasarımı otomobilin sportif ve dinamik duruşunu tamamlıyor.