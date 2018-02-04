Yeni Mercedes A serisi ilklerle geldi
Mercedes, A serisini baştan aşağı yeniledi. Bu yılın ikinci çeyreği piyasaya çıkması planlanan modelde iki benzinli bir de dizel motor seçeneği bulunuyor. Yeni A serisi yarı otonom sürüş ve kendi segmentinde ilk kez kullanılan birçok özellik ile dikkat çekiyor.
- KAAN ZENGİNLİ
Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki temsilcisi Yeni A-Serisi, Amsterdam’daki dünya lansmanında tanıtıldı. 2018’in ikinci çeyreğinden itibaren ilk etapta iki benzinli ve bir de dizel motor seçeneğiyle yollara çıkmaya başlayacak olan Yeni A-Serisi, MBUX - Mercedes-Benz User Experience ile donatılan ilk Mercedes-Benz modeli olurken, S-Serisi’nde de kullanılan yarı otonom sürüş teknolojileri, Pre-Ssafe Plus, iki parçalı Aırpnel ya da Multıbeam Led farlar gibi donanımlarıyla kompakt sınıfta pek çok ilki sunuyor. Mercedes-Benz’in yalın tasarım felsefesi ışığında nihai görünümüne kavuşan Yeni A-Serisi, 0.25’lik c değeri ve 2.19 metrekarelik yüz alanı (A) ile sınıfının en aerodinamik otomobili oluyor.
YENİ TASARIM
Yeniden ele alınan ölçüler ve gövde orantılarıyla Mercedes-Benz A-Serisi’nin tasarımı yeniden yorumlandı. Yeni A-Serisi’nin sportiflik ve dinamizm odaklı dış tasarımı, duyuları harekete geçiren bir görünüm sergiliyor. Aşağıya doğru kıvrılan motor kaputu ve krom süslemelerle meşale formlu gündüz farlarına sahip ince tasarımlı LED ön farlarıyla yenilikçi ön tasarım dinamik ve son derece çekici bir görünüm sunuyor. Tasarımı modernize edilen ve markanın imzası niteliğindeki ön ızgara “Yıldız”a ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Merkezi gümüş yatay çıta ile ikiye bölünen ve elmas görünümlü süslemeleriyle kalite algısını daha da arttıran ön ızgara da dâhil olmak üzere ön tasarımı otomobilin sportif ve dinamik duruşunu tamamlıyor.
SESSİZ SÜRÜŞ DENEYİMİ
Her bir detayın büyük bir titizlikle ele alındığı yeni A-Serisi, sessiz, dingin ve titreşimden uzak bir sürüş sunuyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında daha da iyileştirilen yürüyen aksam ve karoser yalıtımı ve aero akustik kadar şasi ve iskelette alınan önlemler de sürüş konforuna katkı sağlıyor. Yeni A-Serisi tasarlanırken genel karoser rijitliği dışında özellikle karoser, yürüyen aksam, motor ve aktarma organlarının birleşim noktalarının ses yalıtımına önem verildi. Yeni A-Serisi’nin ses yalıtım konsepti geliştirilirken soğutma sistemine ait yapı elemanlarıyla iç mekân kaplamaları ses yalıtımını destekleyecek şekilde tasarlandı. Uygulanan çözümler sayesinde yol rüzgârı önceki nesil ile karşılaştırıldığında önemli oranda iyileşme gösteriyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.