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Yeni saldırıları Merkez püskürttü

Dolarda yaşanan yükseliş, Merkez Bankası’nın yeni hamlesiyle durdu. Önceki gün 3.94’ü gören dolar dün yüzde 2.66 düşüşle 3.76 liraya kadar geriledi.

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Yaşanan düşüşte Merkez Bankası’nın dün sürpriz bir şekilde 1 hafta vadeli repo ihalesi açmaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşma etkili oldu. İhalenin açılmamasının likidite politikasında daha sıkı bir duruş anlamına geldiği ifade ediliyor. Uzmanlar “Bunun amacı TL’nin maliyetini artırarak döviz kurlarındaki yükselişi sınırlamak. Merkez Bankası, bütün enstrümanlarını önümüzdeki günlerde kullanabilir” şeklinde konuştular. 1 hafta vadeli repo ihalesi en son Ocak 2014’te açılmamıştı.

Dolar, Merkez Bankası’nın bu adımı sonrası düşerken, döviz üzerinden Türkiye’ye saldırı sürüyor. Moody’s’in ardından dün de Fitch ‘notunuz düşebilir’ diyerek Merkez Bankası’nın hamlesini boşa çıkarmaya çalıştı. Fitch Ratings’in Ülke Notları Yöneticisi James McCormack, ay sonunda Türkiye’nin not düşürülmesi riskinin olduğunu belirterek niyetini açıkça belli etti. Fitch’in açıklamasına rağmen Borsa İstanbul’da ise yükseliş sürüyor. Borsa günü yüzde 4.15 yükselişle 80 bin 891 puandan kapattı. Borsadaki yükseliş aynı zamanda ‘piyasalardaki oyun’un sadece döviz üzerinden oynandığını bir kez daha ortaya koydu. İç piyasada bu gelişmeler yaşanırken yurt dışında ise Donald Trump’ın gerçekleştirdiği ilk basın toplantısındaki açıklamaları dolara değer kaybettirdi. Dolar endeksi bugün yüzde 0.7 azalışla 101.1’e gerilerken, yatırımcıların ABD ekonomi politikasında belirsizliğin arttığına ilişkin endişeleri nedeniyle güvenli liman olarak görülen değerli metal ve gelişmiş ülke tahvillerine talebin artması dikkati çekiyor.  

 

 

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