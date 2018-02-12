Yeni Santa Fe ile çıtayı yükseltti

Yeni Santa Fe, marka adına yepyeni bir sayfa açarak gerek tasarım gerekse konfor anlamında çıtayı daha da yükseltmiş oluyor. Yeni Santa Fe, göz alıcı, yeni nesil ince tasarımlı farları ve Hyundai ailesinin yeni kimliği olan basamak tipi ızgarasıyla oldukça modern bir görüntü sergiliyor. Dış tasarım, atletik ve cesur çizgilerle karakterize edilirken iç mekan ise birinci sınıf kaliteyi, yatay ve ferah bir düzen ile birleştiriyor. 4.770 mm uzunluğuna ve 1.890 mm genişliğe sahip olan Santa Fe, yerini aldığı modele göre daha uzun bir dingil mesafesi sunuyor. Artan dingil mesafesi sayesinde iç mekanda daha fazla konfor elde edilmiş.

GÜVENLİK ÖN PLANDA

Santa Fe, ileri seviye aktif emniyet güvenlik paketiyle de adından sıkça söz ettirecek. Arka çapraz trafik çarpışma uyarısı ile sınıfında bir ilke imza atan otomobil, diğer araçlara fazla yaklaşılması durumunda sürücüyü uyarmakla kalmıyor aynı zamanda frenleri de otomatik olarak devreye sokuyor. Güvenlik Çıkış Yardımcısı ise, trafikteki araçların yaklaşmasını algılayarak kapıları geçici olarak kilitliyor.