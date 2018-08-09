Yeni şehir hastaneleri açılış için gün sayıyor
Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük yatırımlarından birisi olan şehir hastanelerine yenileri ekleniyor. Toplamda 41 bin yatak kapasitesi bulunan Elazığ, Manisa, Eskişehir ve Ankara Bilkent hastanelerinin yakında resmi açılışı gerçekleşecek.
Türkiye’nin sağlık alanlarındaki yatırımları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda kamu-özel ortaklığı modeli ile yapılan, toplamda 41 bin yataklı şehir hastaneleri çalışmaları kapsamında Elazığ, Manisa, Eskişehir ve Ankara Bilkent şehir hastanelerinin açılışında sona gelindi. Resmi açılışı gelecek günlerde yapılacak ancak hasta kabulüne daha önce başlayan Elazığ Şehir Hastanesi ise güçlü altyapısı ve teknoloji yatırımlarıyla öne çıkarak, sağlık alanında ‘şehrin en büyük projesi’ olarak birçok ilki bünyesinde barındırıyor.
HER BÖLÜM YER ALIYOR
Son teknolojiye sahip cihazlarla hizmet vermeye başlayan Elazığ Şehir Hastanesi, bölgenin tüm sağlık ihtiyaçlarına çözüm olmayı hedefliyor. Hastane sadece Elazığlılara değil, bölgedeki diğer illerden gelenlere de hizmet veriyor. Toplam yatak kapasitesi bin 38 olarak planlanan Elazığ Şehir Hastanesinde tek kişilik 334 yatak, 169 çift kişilik oda, 227 poliklinik, 39 ameliyathane ve 160 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Türkiye’nin en büyük şehir hastanesi Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü’nde ise genel hastane, ana hastane, kalp damar, nöroloji ve ortopedi, çocuk, kadın doğum, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri olmak üzere 9 hastane yer alıyor. Bin 11 poliklinik, 700 yoğun bakım yatağı, 131 ameliyathane, bin 77 tek kişilik oda, özelliğine sahip hastanede, 100 yüksek güvenlikli adli psikiyatri yatağı ve kişiye özel doğum hizmetinin sunulacağı 80 sancı, doğum, lohusa odası da yer alacak. “Şehrin en üst düzey hastanesi” olarak hizmet veren Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü ise genel hastane 480, kadın hastalıkları ve doğum için 261, kalp ve damar hastalıkları için 412, psikiyatri hastanesi için 120, fizik tedavi ve rehabilitasyon için 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri için 100 yataklı olarak planlandı.
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HASTANELERİ OLACAK
Bu yıl hizmete girecek Manisa Şehir Hastanesi de açılış için gün sayıyor. 558 yatak kapasitesine sahip Manisa Şehir Hastanesi ise tek kişilik 200, çift kişilik 100 odadan oluşuyor. Hastanede 19 ameliyathane, 122 yoğun bakım yatağı, 145 poliklinik, 29 poliklinik destek odası, 15 diyaliz merkezi yatağı, 17 kemoterapi koltuğu ile hizmet verilecek. Eskişehir Şehir Hastanesi ise bin 81 yatak kapasitesi, 402 tek kişilik oda, 191 çift kişilik oda, 254 poliklinik, 35 ameliyathane 131 yataklı yoğun bakım ünitesi ile hizmet verecek.
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