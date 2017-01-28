Yeni uydularda son aşamaya gelindi

Arslan, ihaleyi hangi firma kazanırsa kazansın uyduların yapım süreçlerinde Türk mühendislerin de yer alacağını söyledi. Dünyada bu konuda söz sahibi olan tecrübeli birçok firmanın iki uydu için de teklif verdiğine işaret eden Arslan “Şu anda teknik değerlendirmeler devam ediyor. Çok uzun sürmeyecek, bir-iki ay içinde karar aşamasına getireceğiz ve sözleşmeyi imzalayacağız. Hedefimiz 2019 içinde her iki uyduyu da hizmete sokmak. Çünkü 2020-2021’den sonra ömrü dolacak uydularımız var. Sektör büyüyor, ihtiyaç artıyor. Uydularımızdaki doluluk oranı memnuniyet verici” diye konuştu.

KAYSERİ’YE HIZLI TREN MÜJDESİ

Bakan Arslan, Kayseri-Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren projesine ilişkin, “Bu konuda hızlı bir şekilde adım atıp bu sene inşallah ihalesini yapıp, 4 sene içerisinde de bitirip, Kayseri’nin ve Kayserililerin ve bu ile gelecek misafirlerin hizmetine sunmuş olacağız” dedi. Bakan Arslan “Yine Kayseri merkezli olmak üzere Yerköy-Ankara istikameti, Sivas istikameti, Ulukışla-Pozantı güney istikametindeki mevcut konvensiyonel hattın iyileştirilmesi, elektrikli hale getirilmesi, sinyalli hale getirilmesiyle ilgili de çok başarılı, örnek bir çalışmamız var” diye konuştu.