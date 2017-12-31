Yeni yıla +75.000 istihdam sözüyle girdiler

Türkiye yeni yıla işsizlikle mücadelede yeni bir seferberlikle giriyor. ‘Milli İstihdam Seferberliği’nin etkisiyle 2017’nin ilk 9 ayında 1.5 milyon kişiye istihdam sağlamayı başaran Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOBB’da başlattığı istihdam seferberliğinin ikinci fazı için bu kez çıtayı yüksek tuttu. “Artı 2 istihdam” çağrısıyla başlatılan seferberliğin ikinci fazında, 2018 için hedeflerini açıklayan şirketlerin vaad ettikleri ek istihdam sözü şimdiden 75 bin rakamını geçti.

40 BİN YENİ PERAKEDENCİ

Erdoğan’ın yıl bitmeden başlattığı ‘Artı 2 istihdam’ seferberliği kapsamında en büyük eleman alımı perakende sektöründen gelecek. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü’nün verdiği bilgiye göre halen 480 bin kişiyi istihdam eden sektör, perakende ordusuna en az 40 bin kişi daha ekleyecek. Perakendede en büyük istihdam artışını ise LC Waikiki sağlayacak. LC Waikiki yeni yılda 150 yeni mağaza açıp 8 bin kişiyi işe almayı planlıyor. Yıllık ortalama 150-200 yeni mağaza açan Migros ise 2017 yılında 5.500 yeni istihdam sağladı. Şirket 2018 yılında ise 6.500 yeni istihdam sağlama hedefinde.

Yeni yılda perakende şirketlerinden FLO bin 500’ün üzerinde yeni istihdam sağlamayı hedeflerken Türkiye’de toplam 70 mağazası bulunan H&M 500-750 kişiyi ekibe dahil etmeyi planlıyor. AVVA’nın hedefi ise 100 kişiyi işe almak. Önümüzdeki yıl mağaza atağına geçecek olan Penti ise 1.500 kişiye yeni istihdam olanağı sağlayacak.

THY’DEN 7 BİN EK KADRO

Yeni yıla büyük istihdam hedefiyle giren şirketler arasında THY de bulunuyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı toplam 6.500 kişiyi işe almayı planladıklarını, bu rakamın 7 bine de çıkabileceğini söyledi. Sofra grup Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Banu Cengiz ise geçen yıl 3 bin kişiyi işe aldıklarını, bu yıl ise yaklaşık 3.500 kişiye daha iş vereceklerini belirtti. Netlog Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak ise 500 ila bin kişi arasında yeni personel istihdamı yapmayı planladıklarını duyurdu. Yeni yılda Şekerbank 450-500 yeni istihdam sağlamayı hedeflerken Vakıf Katılım da 350-400 yeni istihdam planlıyor.