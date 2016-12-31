Yeni yılda 3 müjde

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni yıl müjdelerini verdi. 2017 yılında 25.6 milyar liralık yatırım yapılacağını aktaran Arslan, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücretinde yüzde 26 indirim olacağını açıkladı. 89 lira olan geçiş ücreti bir yıllık süre için 65.65 TL’ye düşürüldü. Bakan Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçişlerin ise yılbaşından itibaren 11.95 lira olacağını açıkladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, bakanlığının 2016 yılı faaliyetleri ve 2017 hedeflerini basın toplantısıyla açıkladı.

BAKÜ-TİFLİS-KARS 2017’DE DEVREDE

Osmangazi Köprüsü’ndeki garantinin eleştirildiğini belirten Arslan “Bu projeler sadece projeden geçen taşıt sahipleri için yapılmıyor ulaşımı kolaylaştırmak için yapılıyor. Bulundukları yerlerde sanayi endüstriyi büyütüyorlar. Yakıt ve zaman tasarrufu önemli. Yarın (bugün) itibariyle Osmangazi Köprüsü’nde yüzde 20 indirim sağlanıyor. Elbetteki köprünün kullanımının teşvik edilmesi önemli. Vatandaşımızın Körfezi dolaşarak araçlarının yıpranması. 90 km kısalmadan sadece yakıt tasarrufu milli ekonominin bir kaybı olmayacak. Sürüm artışı olacak” dedi.

1915 Çanakkale Köprüsünü Malkara’ya kadar uzatacak projenin ihale sürecinin devam ettiğini aktaran Bakan Arslan, 26 Ocak’ta tekliflerin alınacağını, 18 Mart’ta da temelin atılacağını bildirdi. Ankara -Niğde Otoyolu’nun önemli olduğu ve ilanına çıkıldığını bildiren Arslan 14 Nisan’da da tekliflerin alınacağını açıkladı. Ulaştırma Bakanı Arslan’ın verdiği bilgilere göre Ovit Tüneli 2017 sonunda hizmete girecek. İzmir ve Manisa›yı birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli en geç 2018›de hizmete sunulacak. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının ise 2017 yılının ilk yarısında bitirilip hizmete açılması planlanıyor. Ankara Keçiören metrosunun ise 5 Ocak 2017’ta açılması planlanıyor.

YHT SEFERLERİ ARTIYOR

Ulaştırma Bakanı Arslan Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin yüzde 45 artırılacağını bildirdi. 10 adet set ihale alım sürecinin devam ettiğini aktaran Arslan, “Özellikle bir adet YHT hattı test ölçümü alacağız. Yeni nesil milli yük vagonunda seri üretime geçiyoruz. Sincan’da YHT bakım kompleksi yapılıyor, ilk çeyrekte bitirip hizmete vereceğiz. Özellikle OSB bölgelerine büyük fabrikalara endüstri merkezlerine demiryolunu uzatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

25.6 MİLYAR TL YATIRIM

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK parti hükümetleri olarak 14 yılda ulaştırma, denizcilik ve haberleşme yatırımlarının toplamının 320 milyar Türk Lirası olduğunu belirterek, “2016’da da yatırımlara ara vermeden hız kesmeden devam ederek 26,5 milyar liralık yatırım yaptık. Sadece kamu tarafı. 2017’de de başlangıç ödeneği 25.6 milyar TL. Bunun çok üzerine çıkacağız” dedi.

TÜRKSAT’TAN TL’YE DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TL’ye destek çağrısına bir destek de Türksat’tan geldi. Bakan Arslan gazetecilerin Türksat uydu ücretlerinin dolar olduğunu hatırlatması üzerine, “Türksat’ın yaptığı kendisinin satın aldığı hizmeti dövizle alıyor. Gider döviz gelir TL olursa dengesizlik oluşuyor. Bütün bunlara rağmen Türksat 3.30 kuruştan doları sabitleyecek” yanıtını verdi.

AVRASYA’DAN ŞEHİT VE GAZİLERE 3.5 MİLYON TL

Bakan Arslan, Avrasya Tüneli’nden yapılan geçişlerden elde edilen gelirin şehit ve gazilere gitmesine yönelik soruya ise şu yanıtı verdi: “20 Aralık’ta açıldı Avrasya Tüneli. 24 bin günlük ortalama araç geçiyor. 24 bin aracın yüzde 90’ı küçük yüzde 10 büyük araç. 24 bin çarpı 15 TL. 22’si itibariyle başladı bugün tamamlanacak. 10 gün. 3.5 milyon TL. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın şehit ve gaziler için düzenlediği kampanyaya aktarılacak.”

Posta ve kargoda kimlik zorunlu oluyor

Bombalı paketlerin önlenmesi, güvenliğin artırılması ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Posta gönderilerinin kabulü ve teslimi aşamasında gönderici ve alıcıdan kimlik ibraz etmesi istenecek. Haberleşme gönderileri hariç diğer bireysel gönderiler gönderici huzurunda kontrol edilerek kabul edilecek. Posta kabul merkezlerine kamera sistemi kurulacak. Yeni sistem sayesinde taşınması yasak madde göndermek isteyenler engellenmiş olacak.