Yeniden yapılandırmada sıfır faiz fırsatı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma başvurularının 18 Mayıs’ta alınmaya başlandığını belirterek vatandaşları bu ‘tarihi fırsat’tan yararlanmaya davet etti. Ağbal “Yapılandırma Kanunu, devlete borcu olan vatandaşlarımız için kaçırılmaz fırsatlar sunuyor” dedi. Bakan Ağbal’ın verdiği bilgiye göre yapılandırma kapsamındaki bazı alanlanda faiz sıfıra kadar düşüyor.

371 BİN BAŞVURU VAR

Ağbal, şu ana kadar internet üzerinden 327 bin 892, vergi dairelerinden de 43 bin 317 olmak üzere toplamda 371 bin 209 başvuru aldıklarını ifade ederek, “Getirdiğimiz düzenlemeyle, vergi ve prim alacakları ile çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik para cezaları, askerlik para cezaları, seçim ve nüfus para cezalarını yapılandırıyoruz. Yine öğrencilerimizin öğrenim kredisi borçlarını ve vatandaşlarımızın ecrimisil borçlarını bu kanunla yapılandırıyoruz” diye konuştu. Vatandaşların, başvurularını yapmaları için çok farklı seçenekler oluşturduklarını dile getiren Ağbal, “Başvurular başladı. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Ödemeler ise SGK’ya ağustos, Maliye’ye eylül ayında yapılacak” dedi.

Ağbal, başvuruların vergi dairelerine yapılabileceği gibi, internetten de gerçekleştirilebileceği bilgisini vererek, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımız başvurularını dilerse vergi dairelerine giderek bizzat yapabilirler. Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığının ‘www.gib.gov.tr’ internet adresi veya e-devlet hizmeti ‘www.turkiye.gov.tr’ üzerinden de yapılması mümkün. Ödemeler de yine vergi dairelerine, bankalara nakden yapılabilir. Dileyen vatandaşlarımız banka kartı/kredi kartı kullanarak da ödemelerini gerçekleştirebilir. Yine internet bankacılığı kullanılarak da bu ödemeler yapılabilir. Bu yapılandırma kanunu, devlete borcu olan vatandaşlarımız için kaçırılmaz, tarihi fırsatlar sunuyor. Tüm vatandaşlarımızı bundan yararlanmaya davet ediyorum.”

Kanunun getirdiği imkanların detaylarına da işaret eden Ağbal, alacak asıllarına yıllık yüzde 16.80 olarak uygulanan gecikme zamlarının yerine, yıllık yüzde 3-4 oranında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını kullanarak faiz hesapladıklarını, böylece borçların dörtte biri seviyelerine düştüğünü ifade etti.

YÜZDE 25 İNDİRİM

Naci Ağbal, yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde kanun hükümlerine göre hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim, kapsama alınan idari para cezalarının aslında ise yüzde 25 indirim yapılacağını bildirdi. Kanunda bir ilk yaptıklarını da aktaran Ağbal, söz konusu borçların ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim, kapsama alınan idari para cezalarının aslında ise yüzde 12.5 indirim yapılacağını ifade etti.