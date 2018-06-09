Yeniden yapılandırmaya 771 bin başvuru

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırmanın tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, dün itibarıyla 771 bin 346 başvuru alındığını söyledi. Ağbal, TRT’ye yaptığı açıklamada, “2.5 milyon vergi ödeyen esnafımız var. Yeniden yapılandırma tarihi bir fırsat. 750 bin basit usul mükellefinin 400 binin değişik türde borçları var. Tüm borçlarını çok cazip bir şekilde yapılandırıyoruz. Geçmişten ödeyemediği borçlarını 36 ay taksitlendiriyoruz, davaları sonlandırıyoruz, işletme kayıtlarını düzeltiyoruz, geçmişe dahil vergi incelemesinde matrah artırımı getiriyoruz” dedi.

TAKSİT VE FAİZ İMKANI

2010’dan beri istihdamda 8.5 milyon üzerinde artış, son 1 yılda 1.5 milyon artış yaptık” diyen Ağbal “Buradaki en önemli pay esnaflarımızındı. Yeni dönemde de esnafımızın istihdam teşviklerinden yararlanmasını önemsiyoruz. 2018’de bir esnaf bir çalışan aldığında, gelir vergisi ve sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz. 2486 liranın 761 lirası sosyal güvenlik primi, 121 lirası gelir ve damga vergisi biz diyoruz ki 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz, diyoruz” dedi. Esnafın 9 bin TL’ye kadar olan kazancından vergi alınmayacağını belirten Ağbal “2018’de bir genç kardeşimiz işletmesini kurdu. 2018’de işletmesini kurdu bu senenin sonunda 75 bin lira kazanç elde etti. Bu kardeşimizden vergi almayacağız. Hem bu sene hem gelecek hem de ondan sonraki senede her yıl 75 bin liraya kadar olan kısımda vergi almayacağız” dedi. Şoför esnafına ÖTV teşvikinin sürdüğünü anlatan Ağbal “Özel halk otobüsü işletmesi yüzde 1.5 KDV öderse tek tek faturalara bakmayacağız” dedi.

ESNAFA GÜVENİYORUZ

Esnafa güvendiklerini ifade eden Ağbal, şunları söyledi: “Son yıllarda önemli düzenlemeler hayata geçirdik. Esnafımıza güveniyoruz. Toplumun temel direği esnaflar. Burada esnafımızın kazanmak için ne kadar alın teri döktüğünü de biliyoruz. Vergi alacağız, alırken gönüllü ödemesini önemsiyoruz. Vatandaşımız artık basit usulde daha rahat ödeme yapacak, çağrı merkezleri kurduk. Önce vatandaşımıza soracağız. Burada ne var diye önce mükellefe soracağız. Bu anlamda devlete karşı sorumluluklarını yerine getirme konusunda uyum olduğuna inanıyorum. Vergi mükellefliğini yerine getirene kolaylık getireceğiz. Vergi ödemelerini iyi dönemde yapan vatandaşımız Allah korusun çeki dönmüş ödeyememiş, bunu değiştirdik, kolaylaştırılmış tecil diye bir nokta getirdik.”