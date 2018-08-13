Yeniköy Konakları İstanbul 2. etap satışa çıktı

İstanbul’un tarihi dokusuna uygun projelendirilen Yeniköy Konaklarıİstanbul, Eyüpsultan- Alibeyköy Hasdal Kavşağı ile anayolların kesişim noktasında yükseliyor. Az katlı ve geniş balkonlu daireleriyle ailelerin taleplerine cevap verecek şekilde geliştirilen Yeniköy Konakları İstanbul’da büyük ilgi gören 1. Etabın ardından 2. Etapta yer alan 164 daire satışa çıktı.

Emlak Konut GYO güvencesinde geliştirilenproje, 2 Metro hattı ile tramvay hattınınortasında konumlanıyor.

Üniversitelerin, öğrenci kampüslerinin ve hastanelerin çevrelendiği bir bölgede yer alan Yeniköy Konakları İstanbul, özellikli konumuyla yüksek yatırım potansiyeli taşıyor.

Zengin sosyal donatı alanlarının yer aldığı projede ayrıca; yeşil alanlar, bitişiğindeki 8500 metrekare içinde yer alan yürüyüş yolları, spor alanları ve parklar bulunuyor.

AİLELER İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Konut alıcıları tarafından yoğun talep gören projenin 1. Etabında 210 daire yer alırken 2. Etapta ise 164 konut bulunuyor. Aileler için geliştirilen geniş ve ferah dairelerin yer aldığı Yeniköy Konakları İstanbul’da 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 ve dubleks daire seçeneklerine yer veriliyor.

Geniş peyzaj ve sosyal yaşam alanlarına sahip projede daireler 80 metrekare ile 252 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Yüksek standartlarda donatı alanlarına sahip Yeniköy Konakları İstanbul’da alıcılara yeşillikler içinde stresten uzak ayrıcalıklı bir yaşam sunuluyor.

3.410 TL TAKSİTLE DAİRE SAHİBİ OLUNABİLİYOR

Konut alıcılarına peşinde yüzde 15 indirim avantajının yanı sıra kredili alımlarda 120 ay yüzde 0.98 vade oranı uygulayan Yeni Yapı, yatırımcılara alternatif ödeme seçenekleri sunuyor.

3.410 TL taksitle daire sahibi olunabilen Yeniköy Konakları İstanbul’da ödemeyi 24 ay erteleme seçeneği de yer alıyor.

ULAŞIM AĞLARI İLE ÇEVRİLİ BİR BÖLGEDE YER ALIYOR

Ulaşım açısından da son derece avantajlı bir noktada yer alan Yeniköy Konakları İstanbul; Alibeyköy Metro durağı ve tramvay hattı ile daha da değer kazanıyor.

Hasdal ve TEM Otoyolu’nun yanı başında, Eyüpsultan ile Göktürk’ün kesişim noktasında yükselen Yeniköy Konakları İstanbul’dan; inşa çalışmalarının devam ettiği Mahmutbey – Mecidiyeköy Metro hattı ile Alibeyköy – Eminönü tramvay hattının tamamlanmasıyla şehrin birçok noktasına hızlı ve konforlu ulaşılabilecek.

Yeniköy Konakları İstanbul Levent ve Maslak’a 7 km, FSM Köprüsü’ne 10 km, Taksim’e 11 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ise 12 km mesafede bulunuyor.