Yenilikçi fikirler ödüllendirilecek ve yatırımcılarla buluşacak

Türkiye’nin teknolojideki gücünün uygulanabilir ve yenilikçi fikirlerle gelişmesini hedefleyen “TET Ar-Ge Proje Pazarı”, iddialı projelerin gün yüzüne çıkmasına öncülük ediyor. Katma değeri artırmak ve üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen TET Ar-Ge Proje Pazarı yenilikçi projeleri, yatırımcıları, iş adamlarını, kuluçka merkezlerini, üniversiteler ve ar-ge kuruluşlarını bir araya getirmekte ve bu anlamda yenilikçi fikirlerin gelişip uygulanmasına öncülük etmektedir.

Dünya Bankası verilerine göre Türkiye nüfusunun yaklaşık %74’ü şehirlerde yaşamakta ve bu oranın giderek artacağı öngörülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Türkiye’nin bu yönde yatırım yapmasının önemini görüyoruz ve bu anlayışla TET Ar-Ge Proje Pazarı olarak bu yıl Akıllı Şehirler temasıyla yola çıktık. Yarışmanın kategorilerini; Akıllı Enerji, Akıllı Binalar ve Çevre, Akıllı Ulaşım ve Araçlar, Akıllı Sağlık ve Medikal ve Diğer Akıllı Uygulamalar oluşturuyor. TET Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde bu yıl toplam 455 proje başvurusu yapıldı ve bunların 94’ü sergilenecektir. Özgünlük, sağlayacağı fayda, projenin inovatif yanı ve uygulanabilirliği gibi kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonrası seçilen projeler, 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Smart Future Expo etkinliğinde sergilenecek (smartfutureexpo,com). 7 Eylül 2017 akşamı gerçekleşecek ödül töreninde ise her kategoride ilk üçe giren projeler, sırasıyla 20 bin TL, 10 bin TL ve 7 bin 500 TL’lik ödül kazanacak.

Türkiye ekonomisi ve ihracatına ivme kazandıracak Ar-Ge projelerinin, elektrik-elektronik sektöründen geleceğine inanan TET, 6’ıncı yılına giren Proje Pazarı etkinliği ile yüzlerce inovatif projeyi desteklemeye devam etmektedir. Etkinlik sırasında proje sahipleri ile sanayicilerin birebir görüşme yapabilecekleri ortam sağlanmaktadır. Üniversiteler ve Araştırma Kurumları ile sektörün bir araya geldiği Proje Pazarı etkinliği, katılımcılara önemli bir network yaratmaktadır. TET Proje Baharı, üretime dönüşen Ar-Ge proje sayısının fazlalığı ile de farklılaşıyor.

Ülkemizin ihracat hedefine sektör olarak önemli bir pay ile katkı sağlamayı hedefleyen ve bu noktada birçok kurumla ortak bir bilgi ve paylaşım platformu yaratan TET Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği sürdürülebilir ihracat başarısına ulaşmak amacıyla önemli bir görevi yerine getirmeye çalışıyor. İhracatımızın katma değerini yükseltecek çalışmalara tüm heyecanımızla devam ediyoruz.