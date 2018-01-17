Yerel yönetimlere lisanssız elektrik üretiminde kolaylık

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yenilenebilir enerji üretimi için 1 megavata kadar lisanssız faaliyet gösteren elektrik üretim tesislerine uygulanan mevcut şebekeye azami uzaklık zorunluluğu, yerel yönetimler ile yerel yönetimlerin kontrolündeki şirketler için uygulanmayacak.

Söz konusu tesislerden geçici kabulü yapılmış olanları devralmak isteyen şirketler, tesisi devredecek şirketin kapasite tahsisi için sağladığı şartlara haiz olacak.

Değişiklikle ayrıca, uluslararası kuruluşlardan alınan hibe veya kredi desteğiyle kendi elektriğini lisanssız üretecek bazı tarım, kırsal kalkınma veya atık su arıtma tesislerinin, hibe veya krediden yararlanmaya hak kazandığına dair sözleşmeyi şebeke işletmecisine teslim etme süresi 3 aydan 7 aya çıkartıldı.