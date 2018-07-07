Yerli derecelendirme kuruluşu geliyor

Akben, “Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık” dedi.

BANKALAR TOPLANDI

Türkiye’de ülke ihtiyaçlarını ve dinamiklerinin bilincinde güçlü, piyasa kabul edilirliği yüksek, bağımsız yerel bir kuruluşun kurulması yönünde uzun zamandan beri uğraş ve çabaları olduğunu anlatan Akben, artık bu çalışmaları sonlandırdıklarını ifade etti. Akben, “Önceki gün de Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve ilgili bankalarla bir toplantı yaptık. Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek” diye konuştu.

YEREL DİNAMİKLER

Söz konusu derecelendirme kuruluşunun veya kuruluşlarının kuruluşunda kendilerinin yer almayacağını belirten Akben, şunları kaydetti: “Biz sadece kredi derecelendirme kuruluşunun kurulmasının önündeki engelleri kaldırdık, düzenlemeleri yaptık ve mevzuatı belirledik. Artık kuruluş aşamasına geçildi. Bizim belirlediğimiz yönetmelik ve şartlara uygun olanlar derecelendirme kuruluşunu kuracak. Kurulacak herhangi bir yerel derecelendirme kuruluşuna bankalar, özel kuruluşlar ve birçok yabancı kuruluş çıkar çatışmasını oluşturmamak kaydıyla ve bağımsızlığı etkilemeyecek ortaklık payları ile ortak olabilir. Şu anda TBB ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üyesi bankalarımızdan bir kuruluş kurma konusunda talepler var. Geçenlerde bazı bölgesel ve uluslararası yabancı derecelendirme kuruluşları da ortak olmak istedikleri yönünde taleplerde ve bilgi alma isteğinde bulunmuştu. Bunun yanında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Finansal Kurumlar Birliği (FKB) üyeleri, Türkiye’nin belirli holding ve şirketleri ortak olabilir. Yani çok geniş bir tabanı olmasını arzu etmekteyiz. Burada mühim olan şirketin Türkiye’de kuruluyor ve yerel dinamikleri olması.”

BAĞIMSIZ OLACAK

Akben, ülkemizin finansal piyasalarının ve özellikle bankacılık sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak yerel bir derecelendirme kuruluşunun en kısa zamanda kurulmasını istediklerini vurgulayarak, “TBB tarafında da çalışmalar yapıldı. Onlar da bu konudaki alt yapıyı düzenlediler. Artık bundan sonra ortakları kim olacak, hangi bankalar veya özel şirketler ortak olabilecek kısmı TBB koordinasyonunda yürütülecek” ifadelerini kullandı. Akben, kuruluşun bağımsızlığının önemli olduğunu da söyledi.