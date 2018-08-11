Yerli elektroşok silahı Wattozz dünyayı çarpacak

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sistemlerindeki atağı sürüyor. Yerli tank, insansız hava aracı, hücumbot ve helikopterin ardından bu kez de yerli elektroşok cihazı gün yüzüne çıktı. Albayraklar Savunma A.Ş., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük icraat programında, “Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programımızda yer alan 400 projenin 48’i savunma sanayimize aittir” açıklamasının ardından, çalışmalarında sona gelinen milli elektroşok silahı ‘Wattozz’un ilk fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı. Dünyada 1 milyondan fazla polis şüpheli ve suçluları durdurmak için ABD malı Taser’i kullanırken yerli üretim Wattozz ise polisin en güvendiği sihlah haline gelcek.

YÜZDE 100 YERLİ YAPIMI

WattozzSida (Silahlı insansız deniz aracı) projesiyle dikkatleri üzerine çeken şirket, şimdi de üretimini bitirdiği uzaktan etkili kablosuz milli enerji silahı Wattozz’un dünya lansmanını yapmaya hazırlanıyor. Albayrak, tabancanın Türk akademisyenler tarafından yüzde yüz yerli malzemeyle üretildiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: “Artık dünyaya helikopter, insansız hava aracı gibi ağır silahlar satan bir ülke haline geldik. Ürettiğimiz Wattozz Enerji Silahı da bunun en büyük göstergelerinden biridir. Biz Amerika’dan daha iyisini yapabiliyoruz. Silahımız, Türk akademisyenler tarafından tamamen farklı bir teknoloji ve yüzde yüz yerli malzeme ile üretildi. Dünyada bir eşi ve benzeri daha bulunmuyor. Bu gelişmiş silahın tüm emniyet güçleri tarafından kullanılmaya başlanması ile dünyada ateşli silah kullanımının azalacağını, ölüm ve ağır yaralanma gibi istenmeyen durumların önüne geçileceğini düşünüyorum.”

ABD’li Taser’in çok fazla risk taşıdığını ve dezavantajlara sahip olduğunu söyleyen Albayrak, eskiyen kablo teknolojisiyle silahın hedef alma şansının bulunmaması yüzünden ciddi yaralanmalara sebep olduğunu belirterek, “Dünya polis teşkilatları mevcut kablolu elektrik silahlarını kullanmaya son verip Türk yapımı kablosuz silahlarımızı tercih edecek. Bu sayede ülkemize büyük bir döviz girdisi ve katma değer de sağlanacak” dedi.

SERİ ÜRETİM HAZIRLIĞI

Albayrak, Wattozz enerji silahının seri üretim hazırlıklarının tamamlandığını ve gerçekleştirilecek lansmandan sonra dünya genelinde distribütörlüklerin verileceğini belirtti.