Yerli oto tüm dünyada arz-ı endam edecek
Bakan Özlü “Hedefimiz yerli otonun dünyanın bütün yollarında arz-ı endam etmesi. Bu projede küresel başarı hedefliyoruz” dedi. Özlü proje için İstanbul’da bir ofis kurulduğunu ve CEO atama sürecinde olduklarını da açıkladı.
İlim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 131. Bab-ı Ali Toplantıları’nda yaptığı konuşmada, ‘Türkiye’nin otomobili’ projesinin yarım asırlık bir hayal olduğunu belirterek “Türkiye’nin otomobili hayalinin gerçekleşmemesi için hiçbir gerekçe yok” dedi. Özlü “Bunun için ciddi bir çalışma yürütüyoruz ve inşallah öngördüğümüz tarihte Türkiye’nin otomobilini tamamlayacağız. Hedefimiz Türkiye’nin otomobilinin sadece Türkiye’nin yollarında değil, dünyanın bütün yollarında arz-ı endam etmesi yönündedir. Bu projede küresel bir başarı hedefliyoruz. Sadece Türkiye için değil, bütün dünya için bir otomobil yapmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye ile sınır bir çalışma değil. Bu küresel bir başarı hedefleyen büyük bir çalışmadır” diye konuştu.
EN DOĞRU ZAMANI SEÇTİK
Özlü, Türkiye’nin otomobilinin dönüşen otomotiv dünyasının yeni gerçeklerine göre projelendirildiğini vurgulayarak “Artık içten yanmalı motor devri miadını doldurmak üzere. Bundan böyle gelecek, elektrikli otomobillerin olacak. Geleceği yakalamak için çıktığımız bu yolda, bizim otomobilimiz de elektrikli otomobil olacak. Elektrikli otomobil için en doğru zamanı seçtiğimize inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, zamanlama açısından bize talimat vermesi çok doğru bir karardır. Bize düşen ise bunu uygulamaya sokmaktır. Türkiye’nin otomobili ile IP hakları Türkiye’ye ait bir prototip üreteceğiz. Bu araçlar, bir nevi yürüyen yazılım olacak” dedi.
ŞARJ İSTASYONU İÇİN KARAR
Özlü, enerji depolama, batarya ve şarj istasyonlarının da bu projenin en önemli ayakları olduğunu belirterek “Şarj istasyonları da bizim çalışmamız kapsamında olacak. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıkarıyoruz” dedi. Faruk Özlü, elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması için tüketicilere yönelik bir teşvik mekanizması tasarımı üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
Bir otomobil yapmanın teknik olarak çok sorun olmadığını aktaran Özlü, “Esas sorun ticarileştirmede. ‘Bir otomobilin tasarımı için 1 milyar dolar harcıyorsanız, bunu markalaştırmak için en az 5 milyar dolar harcamanız gerekir’ diyen analizler var. Yani minimum 1’e 5. Amacımız Türkiye’nin bir markasını oluşturmak. Nasıl Fransa deyince akla Renault, Peugeot geliyorsa; Almanya deyince akla Volkswagen, Audi geliyorsa; Türkiye deyince de akla bir otomobil markasının gelmesini amaçlıyoruz. Bu kolay değil ama bunu yapacağız. İnşallah bunu başardığımızda, Türkiye’ye fabrika kuran Toyota gibi belki biz de Cezayir’e, Kazakistan’a, Orta Afrika’ya fabrikalar kuracağız. O bakımdan markalaşmak bu işin en zor tarafı. Dolayısıyla marka konusunun öneminin farkındayız. Buna çalışacağız ve Türkiye’nin adıyla anılacak bir markası olacak” diye konuştu.
Tasarım Vadisi kuracağız
Bakan Özlü bakanlıkta düzenlenen Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin 17. toplantısına da katıldı. Özlü, işletmelerin tasarımla ilgili her türlü bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak yapı ve merkezlerin yer alacağı Tasarım Vadisi kurmayı hedeflediklerini belirterek, “Tasarım Vadisi bünyesinde kurulacak tasarım stüdyoları, Ulusal Tasarım Araştırma Merkezi, Tasarım Kütüphanesi gibi yapılar aracılığıyla tasarımcı ve sanayicilerin etkileşim içinde faaliyet göstermelerini amaçlıyoruz” dedi. Özlü, bu yıl Türk Tasarım Danışma Konseyi Onur Ödülü’ne, Moda Tasarımcısı Bahar Korçan’ın layık görüldüğünü belirterek, Korçan’ı tebrik etti. Korçan’ın ödülünü, Moda Tasarımcıları Derneği Genel Sekreteri Pınar Kaplankıran aldı.
CEO atama sürecindeyiz
Bakan Özlü yerli otoda ikinci fazın seri üretim için üretim yerinin belirlenmesi, üretim tesislerinin oluşturulması ve dağıtım ve bayi sisteminin kurulmasını kapsadıını belirterek “Birinci ve ikinci faz için 24’er ay, toplamda 48 ay düşünüyoruz. Şu anda birinci fazdayız. Şirketleşme, teknik ve mali analiz yapma ve bir CEO atama sürecindeyiz. Ortaklar çok istekli ve uyumlu çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet en tepeden en alta kadar bu işin arkasında. Kurduğumuz model, özel sektörün önde olduğu, devletin alttan desteklediği bir model. Daha önce TÜBİTAK’ta yapılan çalışmalarla ilgili elimizde ne varsa ortak girişim grubuna verdik, bunları da değerlendirecekler” dedi.
İstanbul’da proje ofisi kurduk
Bakan Özlü, bir soru üzerine, Türkiye’nin otomobili projesini iki fazlı olarak modelledikleri bilgisini vererek şunları kaydetti: “Birinci fazda ortak girişim grubundaki 5 şirketin eşit payla bulunduğu ortak bir şirket oluşturulması, ayrıca teknik ve mali analiz yapılması yer alıyor. İstanbul’da bir proje yönetim ofisi kurduk. Burada sürekli çalışan bir grup var. Bu grup 5 firmayı temsil eden kişilerden oluşuyor. Bakanlığımızdan ve TOBB’dan da 2’şer kişi var. Bu çalışmaya şirketin ana sözleşmesinin oluşturulması da dahil. Şirket için bir CEO bakıyoruz. Burada da uluslararası deneyimi ve başarısı olan kişilere bakıyoruz. Birinci faz, şirketleşme sürecinin tamamlanması ve prototiplerin ortaya çıkmasına kadar geçecek olan süreyi kapsıyor. Tek modelle değil 4 modelle piyasaya girmenin doğru olacağı söyleniyor. Buna dikkat edeceğiz.”
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