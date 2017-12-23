Yerli oto tüm dünyada arz-ı endam edecek

İlim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 131. Bab-ı Ali Toplantıları’nda yaptığı konuşmada, ‘Türkiye’nin otomobili’ projesinin yarım asırlık bir hayal olduğunu belirterek “Türkiye’nin otomobili hayalinin gerçekleşmemesi için hiçbir gerekçe yok” dedi. Özlü “Bunun için ciddi bir çalışma yürütüyoruz ve inşallah öngördüğümüz tarihte Türkiye’nin otomobilini tamamlayacağız. Hedefimiz Türkiye’nin otomobilinin sadece Türkiye’nin yollarında değil, dünyanın bütün yollarında arz-ı endam etmesi yönündedir. Bu projede küresel bir başarı hedefliyoruz. Sadece Türkiye için değil, bütün dünya için bir otomobil yapmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye ile sınır bir çalışma değil. Bu küresel bir başarı hedefleyen büyük bir çalışmadır” diye konuştu.

EN DOĞRU ZAMANI SEÇTİK

Özlü, Türkiye’nin otomobilinin dönüşen otomotiv dünyasının yeni gerçeklerine göre projelendirildiğini vurgulayarak “Artık içten yanmalı motor devri miadını doldurmak üzere. Bundan böyle gelecek, elektrikli otomobillerin olacak. Geleceği yakalamak için çıktığımız bu yolda, bizim otomobilimiz de elektrikli otomobil olacak. Elektrikli otomobil için en doğru zamanı seçtiğimize inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, zamanlama açısından bize talimat vermesi çok doğru bir karardır. Bize düşen ise bunu uygulamaya sokmaktır. Türkiye’nin otomobili ile IP hakları Türkiye’ye ait bir prototip üreteceğiz. Bu araçlar, bir nevi yürüyen yazılım olacak” dedi.

ŞARJ İSTASYONU İÇİN KARAR

Özlü, enerji depolama, batarya ve şarj istasyonlarının da bu projenin en önemli ayakları olduğunu belirterek “Şarj istasyonları da bizim çalışmamız kapsamında olacak. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıkarıyoruz” dedi. Faruk Özlü, elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması için tüketicilere yönelik bir teşvik mekanizması tasarımı üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Bir otomobil yapmanın teknik olarak çok sorun olmadığını aktaran Özlü, “Esas sorun ticarileştirmede. ‘Bir otomobilin tasarımı için 1 milyar dolar harcıyorsanız, bunu markalaştırmak için en az 5 milyar dolar harcamanız gerekir’ diyen analizler var. Yani minimum 1’e 5. Amacımız Türkiye’nin bir markasını oluşturmak. Nasıl Fransa deyince akla Renault, Peugeot geliyorsa; Almanya deyince akla Volkswagen, Audi geliyorsa; Türkiye deyince de akla bir otomobil markasının gelmesini amaçlıyoruz. Bu kolay değil ama bunu yapacağız. İnşallah bunu başardığımızda, Türkiye’ye fabrika kuran Toyota gibi belki biz de Cezayir’e, Kazakistan’a, Orta Afrika’ya fabrikalar kuracağız. O bakımdan markalaşmak bu işin en zor tarafı. Dolayısıyla marka konusunun öneminin farkındayız. Buna çalışacağız ve Türkiye’nin adıyla anılacak bir markası olacak” diye konuştu.