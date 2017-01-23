Yerli otoda bir değil dört babayiğit olacak

Yerli otomobil çalışmalarının detayları belli oldu. Yerli marka otomobilde yeni iş modeli uygulaması yapılacak. Devletin en fazla yüzde 49 hissedar olacağı bir konsorsiyum oluşturulacak. Konsorsiyumda 3-4 firmanın yer alması bekleniyor. Türk tasarımı ile taksi modeliyle başlayacak bir elektrikli otomobil üretiminin dizaynı için dünyaca ünlü isimlerle görüşmeler gerçekleştirilecek. Dünyaca ünlü Türk tasarımcılara ortak çalışma teklif edilmesi planlanıyor. Tasarımcıları ikna etmek amacıyla yüksek maaş verilebilecek. Otomotiv sektöründen edinilen bilgilere göre yerli otomobil için dünya otomobil devlerinin tasarımlarını yapan Murat Günak ismi ön plana çıkıyor. Aracın son hali daha önce tanıtımı yapılandan tasarım ve içerik olarak farklı olacak. İlk üretim modeli ise sedan.

ASYA VE AFRİKA’YA FABRİKA

Küresel bir marka oluşturmayı hedefleyen hükümet bu kapsamda özel sektörle kapsamlı bir yol haritası belirliyor. Edinilen bilgilere göre masada yerli otomobilin Türkiye’de tutmasının ardından öncelikli olarak komşu ve çevre ülkelere ihracatı bulunuyor. Sonraki aşamada ise küresel bir marka olmak için Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika gibi halihazırda Türkiye’de üretilen yabancı otomobillerin satışının yapıldığı yerlerde üretim tesisleri kurulması da yer alıyor.

İŞ DÜNYASI VE STK’LAR SIRADA

‘Milli destek, küresel marka’ stratejisinin benimseneceği yerli oto için sivil toplum örgütlerinden de destek vermesi istenecek. Henüz araçların seri üretimi başlamasa da şimdiden iş dünyası örgütleri ve sivil toplum kuruluşları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kapısını çaldı. 1 milyonu bulan üyesiyle kamu çalışanlarının çatı örgütü Memur-Sen ve Türkiye’nin ikinci büyük odası Ankara Ticaret Odası (ATO), yerli otodan almak için sırada bekliyor.

SAVUNMA YAZILIMI

Türkiye’nin sahip olduğu yeni teknolojiler ve yazılımlar yerli otomobile uygulanacak. Savunma sanayindeki ‘Tam Eş Zamanlı İşletim Sistemi’ denilen yazılım otomobile aktarılacak. Yerli otomobili üretecek babayiğitin belli olmasının ardından hedef 2020 yılından önce aracın seri üretimini başlatabilmek. Öncelikli olarak 30-40 araçlık bir filo hazırlanacak. Yakıt olarak yüzde 100 elektrikli olan modelin yanı sıra benzin-dizel yakıt seçeneği de bulunacak.

100 KM’DE 2 LİTRE BENZİN TÜKETİMİ