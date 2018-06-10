Yerli otomobil, emsallerinden yüzde 5 daha ucuz olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "(Yerli otomobil) Orta, üst sınıfa hitap edeceğiz. Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz. Emsallerinden daha ucuz olacak. Emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olmasını hedefliyoruz. Emsallerinden daha kaliteli bir araç yapmayı hedefliyoruz." dedi.



50 MİLYAR EUROLUK KATKI SAĞLAYACAK BİR PROJE



Özlü ayrıca, "(Yerli otomobil) Uzun vadede yaklaşık 50 milyar euroluk gayri safi milli hasılaya katkı sağlayacak bir proje. Bu projede doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin istihdam sağlayacağız." şeklinde konuştu.



3.2 MİLYAR EUROLUK YATIRIM YAPACAĞIZ



Özlü açıklamasının devamında şunları söyledi: "(Yerli otomobil) Projenin temel parametreleri ortaya çıktı. 3,2 milyar euroluk bir yatırım yapacağız. 200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir tesis olacak. 5 model araç olacak. Araç, başından beri düşündüğümüz elektrikli araç olacak."



FABRİKA İÇİN YER BELLİ DEĞİL



Fabrika kurulumu için 22 ilden talep geldiğini hatırlatan Bakan Özlü, ortak girişim grubu olan girişimciler ve CEO'nun konuyu değerlendireceğini, kendilerine alternatif sunacağını söyledi. Bakan Özlü "Bu, devletin tek başına vereceği bir karar değil. Fizibilitesini, analizlerini yapacağız, sonuçlarına göre yere karar vereceğiz. Şu an belli değil." dedi.

(Yenişafak)