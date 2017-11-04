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Yerli otomobilde SUV, spor ve makam aracı modelleri üretilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'deki tarihi toplantıda 'babayiğitleri'ni açıkladığı yerli otomobillerle ilgili detaylar netleşmeye başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'deki tarihi toplantıda 'babayiğitleri'ni açıkladığı yerli otomobillerle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Yerli otomobillerin, hem Türkiye piyasası hem de uluslararası piyasaya hızlı girmesi için birkaç modelde üretim yapılması planlanıyor. Aileler için SUV model, gençler için spor modeller üretilecek. Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding; Turkcell ve Zorlu Holding'den oluşan babayitler önceki gün Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenlenen törenle imzaları attı. 

MAKAM ARACI ÜRETECEK

 
Sabah'ın haberine göre: Yerli otomobillerin ilk prototipi 2019'da tamamlanacak, 2021'de ise ticari satışına başlanacak. İlk yerli otomobili ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan alacak. Yerli otomobiller için önce dizayn çalışması yapılacak. Otomobiller, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda ilgiyi daha çok çekebilmek için değişik modellerde üretilecek. Bunun için ailelere göre bagajı büyük SUV modeller, gençlere yönelik spor modeller, ayrıca kamuda makam aracı olarak kullanılacak modeller üretilecek. Yerli otomobilde Türkiye'nin hedefi ise Almanya, Kore, Japonya, Fransız otomobillerinde olduğu gibi dünya çapında bir marka yaratma olacak.

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