Yerli otomobilde yetki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda

Yerli otomobil, Türkiye'nin Otomobili Projesi için tek yetkinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında olması karara bağlandı.

Belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uygun görüşü olmadan düzenleyici ve bağlayıcı karar alamayacak, ihale yapamayacak ve lisans ya da imtiyaz sağlayamayacak.

BusinessHT'nin haberine göre karar, yerli otomobilin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması, şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi, bu istasyonlar vasıtasıyla elektrik enerjisi tedariki ve bu istasyonların satış, kiralama ve benzeri yollarla devredilmesi ve bunlara ilişkin altyapı hazırlıklarının tümünü kapsıyor.

Bakanlık, kararın uygulamasına ilişkin usul ve esasları kendisi belirleyecek.