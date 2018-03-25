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Yerli otomobilde, üçü aynı platform üzerinde olmak üzere 5 model üzerinde çalışılıyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 'Yerli otomobilin CEO'su Türk olacak. Bu kişi, belirlenen üç isimden biri olacak.' dedi. Teknik ve mali analiz çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Bakan Özlü, '5 kasa tipi üzerinde çalışıyoruz.' dedi.

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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına seçilen Faruk Özlü, yerli otomobil ile ilgili son bilgilerini katıldığı canlı yayında paylaştı.

Özlü, "Bu çalışma içerisinde dünyadaki otomobil üretim trendi ne tarafa gidiyor. İki ana eksende yürüyor. Bir teknik hususlar, bir de bu işin mali boyutu var. Teknik ve mali analiz çalışması tamamlanmak üzere. 3 adedi aynı platform üzerinde olmak üzere 5 model üzerinde çalışıyoruz. 5 kasa tipi üzerinde çalışıyoruz" dedi. C Segmentinde bir otomobil öne çıkıyor. Yaklaşık 3 milyar dolar civarında yatırım bedeli tahmin ediliyor. Gelecek ay bir şirket kurma süreci olacak. Bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Buna da bir CEO atanacak. Bu konuda çalışmalar sürüyor." dedi.

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