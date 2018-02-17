Yerli otonun tasarımına vatandaş karar verecek

Türkiye’nin Otomobili Projesi kapsamında oluşturulan Ortak Girişim Grubu tarafından projede gelinen son durum ve alınan ilk kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan yazılı açıklamada İstanbul’da faaliyete geçen proje ofisinde, proje operasyonlarının günlük yönetimi ve takibinin yapıldığı belirtilerek, farklı ülkelerde başarılı işlere imza atmış çok geniş bir ekiple çalışıldığı ve devlet tarafından güçlü bir şekilde desteklenen projede dünya standartlarında bir sonuca ulaşma gayesi içinde olunduğu ifade edildi.

MARTTA ŞİRKET KURULUYOR

Tüm bunlar yapılırken Türk halkının görüş ve beklentilerine göre Türkiye’nin otomobilini tasarlamanın birinci öncelik olduğu vurgulanarak, bu bağlamda Türkiye genelinde çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması yürütüldüğü ve çalışmaların Türk milletinin isteklerine göre şekillendirildiği kaydedildi.

Türk sanayisi ve teknolojisi açısından bir dönüm noktası olacağı düşünülen bu proje için teknoloji ve tüketici trendleri de izlenerek sektörde tamamen farklı bir konumlanma sağlayacak kapsamlı bir strateji oluşturulmaya çalışıldığının altı çizilen açıklamada, teknik ve finansal analiz çalışmalarının da bu kapsamda sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Öncelikle Türk halkının beğenisine sunulacak olan Türkiye’nin otomobili en yüksek standartlarda üretilecek ve geliştirilecek olup, sanayimiz ve teknolojimiz açısından da bir kaldıraç vazifesi görecektir. İkinci etapta, elektrikli Türk araçlarını sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında talep gören uluslararası bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Tüm bu planlama çalışmalarımızı yürütürken önümüzdeki aylarda kurmayı planladığımız şirketimizin kilit yöneticilerini belirlemek üzere de kapsamlı bir süreç yönetiyoruz.”